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Заходили в оккупированный Крым: Украина арестовала более 30 судов

Крым, Понедельник 21 декабря 2020 19:03
Заходили в оккупированный Крым: Украина арестовала более 30 судов
Фото: грузовое судно (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура установила еще 32 судна, которые незаконно заходили в оккупированный Россией Крым. На эти суда наложили арест.

Об этом сообщила прокуратура АР Крыма.

Теперь прокуратура планирует направить в украинское бюро Интерпола запрос для внесения этих судов в базу розыска, а также направить запросы иностранным государствам о международной правовой помощи в аресте судов-нарушителей.

Как напомнили в прокуратуре, с июля 2014 года все гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

"Заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов", - подчеркнули в прокуратуре.

В прокуратуре уточнили, что нарушают украинское законодательство преимущественно судна под флагом России, иногда - Сирии, Египта и Ливана.

Напомним, до этого в Офисе генерального прокурора Украины сообщали об аресте более 100 самолетов, которые незаконно летали в оккупированный Крым. Эти самолеты нарушали нормы международного права.

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