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Захисники Маріуполя здобули 16 медалей на міжнародних змаганнях у Мадриді

П'ятниця 18 жовтня 2024 11:54
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Захисники Маріуполя здобули 16 медалей на міжнародних змаганнях у Мадриді Фото: захисники Маріуполя здобули 16 медалей на міжнародних змаганнях у Мадриді
Автор: Олександр Мороз

Четверо оборонців Маріуполя Роман Мещеряков, Сергій Дубов, Михайло Будика та Сергій Стратічук представили Україну у складі збірної на змаганнях Strong Spirit Games, що відбулися 11 жовтня в Мадриді в рамках спортивного фестивалю Arnold Classic Europe. Вони принесли у командний залік 16 медалей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу команди.

Сергій Стратічук здобув 7 медалей у своїй категорії: золото за жим лежачи, веслування (на час, дистанцію та у команді), ривок гирі, ейрбайк, а також срібло за жим лежачи на максимум. Також оборонець виграв змагання зі Стронгмену у надважкій категорії на World Strongman Championship в рамках проведення фестивалю Arnold Classic 2024.

Захисники Маріуполя здобули 16 медалей на міжнародних змаганнях у Мадриді

Сергій Дубов отримав 5 медалей у своїй категорії: золото за жим лежачи, ривок гирі та ейрбайк, а також срібло у веслуванні на 100 м та за 100 сек.

"Для досягнення таких результатів потрібні регулярні тренування, жага до якісного життя та бажання перевершувати власні результати", - зазначив прикордонник Сергій Дубов.

Три медалі приніс команді Михайло Будика: дві срібні у жимі лежачи (на рази та на максимум) та бронзу у ривку гирі. Ще одне срібло здобув Роман Мещеряков у ейрбайці.

"Для мене це особиста перемога над собою, адже 4 місяці тому, я не міг підняти гантелю навіть один раз", - розповів Мещеряков.

Готуватися до змагань захисникам допомагало ГО “Серце Азовсталі”, яке опікується оборонцями Маріуполя. Громадська організація також стала партнером Федерації Стронгмену України, які є одним з організаторів змагань Strong Spirit Games.

Захисники Маріуполя здобули 16 медалей на міжнародних змаганнях у Мадриді

Нагадаємо, що "Серце Азовсталі" - це проєкт Ріната Ахметова, який надає комплексну допомогу захисникам та захисницям Маріуполя, які боронили місто з лютого по травень 2022 року.

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Рінат Ахметов Маріуполь Мадрид
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