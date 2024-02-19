ua en ru
Пн, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Захисники з 3 ОШБр та 47 ОМБр подякували киянам та Кличку за вчасно надану допомогу дронами

Понеділок 19 лютого 2024 18:02
UA EN RU
Захисники з 3 ОШБр та 47 ОМБр подякували киянам та Кличку за вчасно надану допомогу дронами Фото: захисники з 3 ОШБр  та 47 ОМБр подякували киянам та Кличку за вчасно надану допомогу дронами (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура" та 3 окремої штурмової бригади подякували столичній громаді та меру Києва Віталію Кличку за передані FPV-дрони. Ця допомога була дуже вчасною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 9 армійського корпусу.

"FPV-дронів багато не буває!!! Те, що вкрай необхідно на передовій, те, що допомагає знищувати окупантів, те, що рятує життя, те, за чим майбутнє успішних операцій. Працюємо спільно на перемогу! Дякуємо всім волонтерам за суттєву підтримку. Особлива подяка Київській громаді та особисто меру міста, Віталію Кличку", - зазначається у дописі.

Також бійці 47 ОМБр та 3 ОШБр записали відео зі словами вдячності киянам та Віталію Кличку.

"Дякуємо Київській громаді та меру Києва Віталію Кличку за вчасно надану допомогу - партію FPV-дронів 47 механізованій бригаді та 3 штурмовій бригаді, які воюють на Авдіївському напрямку", - кажуть захисники.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відправив партію FPV-дронів 23 батальйону спецпризначення. Також повідомлялося, що брати Клички передали декілька великих партій FPV-дронів захисникам Авдіївки.

Також Віталій Кличко повідомляв, що з 7 млрд гривень, які закладалися у бюджет міста Києва у 2023 році на ЗСУ, понад мільярд гривень було виділено за запитами військових саме на придбання дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко Дрони
NEWS
Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників
Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників
DAILY
П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ