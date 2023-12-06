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Захисник "Рейнджерс" заступився за партнера, тафгай "Мінні" побив опонента: бійки вечора НХЛ

Середа 06 грудня 2023 12:51
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Захисник "Рейнджерс" заступився за партнера, тафгай "Мінні" побив опонента: бійки вечора НХЛ Фото: Маркус Фоліньйо (праворуч) трохи розім'яв кулаки (twitter.com/mnwildPR)
Автор: Антон Федорців

Канадські шанувальники ключки з шайбою стали свідками сутичок на льоду в Оттаві та Калгарі під час чергового ігрового дня регулярної першості Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

У столиці гості з Нью-Йорка потерпали не лише в ігровому, а й у силовому плані. В одному з епізодів на льоду після прийому оборонця "Сенаторз" Домініка Кубаліка опинився захисник "Рейнджерс" Брейден Шнайдер.

За молодого вирішив "вписатися" досвідчений швед Ерік Густафссон. Скандинав схопив Кубаліка за шию і обмінявся кількома ударами. Щоправда, втратив ініціативу та добряче отримав від чеха – навіть шолом злетів. Утім, спробував кинути опонента на лід і завалився додолу разом із ним. Кубалік отримав 5 хвилин штрафу, а Густафссон – 5+2 за грубу гру.

Натомість у провінції Альберта радо вступив у сутичку хуліган "Міннесоти" з промовистим іменем Маркус Фоліньйо. Він спершу двічі поштовхався з Джорданом Остерлі.

Далі ж вінгер провів спаринг із нападником "Флеймз" Ентоні Джоном Гріром. Останній завдав перших ударів у бійці, але потім отримав порцію акцентованих випадів Фоліньйо. Зрештою, господар льоду позбувся шолома, але зумів разом із опонентом впасти на лід. Рефері покарали обох 5-хвилинним штрафом.

До слова, чеський форвард "Сан-Хосе" Гертл оформив хет-трик проти "Айлендерс".

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