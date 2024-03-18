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Захисник "Кароліни" з дублями шайб і асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Оттава, Понеділок 18 березня 2024 11:29
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Захисник "Кароліни" з дублями шайб і асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: "Гаррікейнз" відсвяткували перемогу в столиці Канади (twitter.com/Canes)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали оборонця "Кароліни Гаррікейнз" Дмітрія Орлова найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Росіянин став співтворцем виїзної перемоги над "Оттавою" (7:2). Він оформив дві шайби та віддав дві результативні передачі.

Орлов відкрив рахунок у поєдинку, реалізувавши вихід 1 в 0 в контратаці "Гаррікейнз". Господарі відігралися за кілька хвилин зусиллями Шабо. А в другому періоді на шайби Кузнєцова (передача Орлова) та Джарвіса "Сенаторз" зуміли відповісти лише голом Штюцле.

У фінальній же 20-хвилинці відзначалися лише хокеїсти "Кароліни". Герой дня взяв участь у комбінації, що завершилася шайбою Четфілда. А потім відзначився і сам, підключившись до атаки в центральній зоні. Добили "Оттаву" Генцел і Лем'є.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Вінніпега" Тайлер Тоффолі та центрфорвард "Піттсбурга" Сідні Кросбі. Перший двома шайбами та асистом доклався до розгрому "Коламбуса" (6:1). Натомість другий голом і результативною передачею допоміг переграти "Детройт" (6:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

Захисник &quot;Кароліни&quot; з дублями шайб і асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні нападник "Рейнджерс" Панарін очолив трійку зірок із п'ятьма пунктами проти "Піттсбурга".

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