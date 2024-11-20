На заході України будують "сталеві квартали" для переселенців: що передбачають проєкти

На заході України з’являться нові проекти відновлення житла та соціальної інфраструктури: "Міні-Бахмут" у селищі Гоща та містечко для переселенців площею 120 га у Тростянці. Ці проєкти були розроблені за концепцією "Метінвесту" "Сталева мрія".

Їх представили на П’ятій міжнародній конференції "Відбудова України: будівництво та енергетика", що у Варшаві, заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко та мер Тростянця Юрій Бова, щоб знайти міжнародне донорське фінансування.

Олександр Марченко розповів: поки Бахмут окупований, адміністрація міста домовилася про виділення ділянки в селищі Гоща Рівненської області. Там планується створити квартал, що інтуїтивно повторює кордони Бахмута з річкою Бахмутка та розділенням міста на чотири райони. Проєкт розрахований на 10 га: він передбачає будівництво малоповерхового житла площею близько 200 тис. кв. м, школи, дитячого садка, амбулаторії, зелених зон, зокрема алеї троянд. Вартість проєкту - 111 млн доларів, термін будівництва - 3 роки.

"Бахмут стало містом-спогадом, але вистояли ми, його мешканці. Рік тому ми розпочали пошук партнерів, щоб жити вже сьогодні, і ми вдячні, що нас почули. Проєктний офіс Метінвесту розробив для Бахмута концепцію відбудови одного з кварталів, ми взяли цю концепцію і поїхали містами. У нас народилася ідея відтворити мінікопію Бахмута на території дружньої громади селища Гоща. Це перший проєкт в Україні, який не лише про будівництво, а й про людей", - каже Марченко.

У Тростянці проєкт, підготовлений експертами "Сталевої мрії", буде масштабнішим: там передбачається зведення індустріального парку, житлових будинків площею понад 450 тис. кв. м, шкіл на 400 дітей, а також дитячих садочків на 220 дітей, каже Юрій Бова. Кожна будівля матиме підземне укриття та альтернативні джерела енергії. Крім того, на цій території розташується реабілітаційний центр, що надаватиме медичну та психологічну допомогу постраждалим на війні, торгівельні та розважальні центри, готелі, спорткомплекс та зелені зони.

"Сьогодні є шанс реалізувати цей проєкт у звільненому Тростянці. І я закликаю всіх партнерів долучатися до відбудови нашого міста", - сказав Юрій Бова під час презентації проєкту.

У "Метінвесті" кажуть, що "Сталева мрія" вже вийшла на новий рівень, і стала частиною компанії "Метінвест Січсталь", що спеціалізується на реалізації інвестпроєктів високої складності.

"Тепер ми можемо не лише виробляти та постачати метал, а й проводити проєктування та інжиніринг, а також керувати будівництвом об'єктів — від створення концепції до введення в експлуатацію. На конференції ми отримали запити від мерів інших міст, фондів і міжнародних партнерів щодо співпраці за нашою концепцією. Тож плануємо як продовжувати розвиток всередині країни, так і постачати готові рішення на світовий ринок", - зазначила керівниця напряму зовнішніх проєктів "Метінвест Січсталі" Тетяна Скрипка.

Як відомо, концепція відновлення країни "Сталева мрія" від "Метінвесту" містить набір готових рішень для будівництва житла, соціальної та комерційної інфраструктури. Фахівці розробили понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів: каркаса, модуля та платформи. Проєкти містять повний пакет документів: кошторис, графіки будівництва, планування та технічні рішення.