ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Захід має зняти будь-які обмеження в постачанні зброї Україні, нам потрібні літаки F-16, - Палатний

Новость на русском →
Вівторок 16 травня 2023 14:13
Захід має зняти будь-які обмеження в постачанні зброї Україні, нам потрібні літаки F-16, - Палатний Фото: Україна хоче отримати від партнерів 40-50 літаків F-16 (wikipedia.org)
Автор: Олександр Мороз

Українці ефективно використовують сучасну західну військової техніки. Прийшов час зняти будь-які обмеження в постачанні зброї та дати Україні сучасні літаки F-16, шоб нівелювати перевагу РФ в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу "Українська команда" Артура Палатного у Facebook.

"Сьогодні вночі українські воїни повітряної оборони збили 6 гіперзвукових аеробалістичних ракет “Кинжал” та 3 балістичні ракети, які росіяни випустили по нашій країні. Все, що летіло з мордору, не долетіло! ЗРК Patriot несе бойове чергування в Україні. Саме цей тип ЗРК, в умілих руках наших воїнів, здатен збивати російські "аналоговнєти". Який висновок з цього? Він простий: українці здатні ефективно використовувати сучасні зразки західної військової техніки та досягати неймовірних результатів. Це доведено неодноразово. А головне: зберігати життя тисячам українців", - написав Палатний.

За його словами, будь-яке зволікання з передачею необхідної військової техніки та зброї - втрати людських життів. Тому зараз прийшов час західним країнам зняти будь-які обмеження в постачанні зброї Україні.

"Нам потрібні сучасні західні літаки F-16! І Україні вдасться дуже швидко нівелювати нинішню перевагу росіян в повітрі. Швидше закінчити цю війну нашою перемогою. Перемогою усього світу! Врятувати тисячі життів", - зазначив Палатний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артур Палатний Збройні сили України
NEWS
Серед них "Кинжали": Росія атакувала Україну 18 ракетами, всі вони знищені, - Залужний
Серед них "Кинжали": Росія атакувала Україну 18 ракетами, всі вони знищені, - Залужний
DAILY
Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна
Віталій НосачФотокорреспондент Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна