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Захарова звинуватила посла Ізраїлю у "прославленні нацизму". Єрусалим поставив її на місце

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Єрусалим, П'ятниця 23 червня 2023 14:41
Захарова звинуватила посла Ізраїлю у "прославленні нацизму". Єрусалим поставив її на місце Фото: представниця МЗС Росії Марія Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Наталія Юрченко

Росія звинуватила посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського у "прославленні нацизму". Єрусалим попросив Москву "не читати лекцій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліора Хаята в Twitter.

Що цьому передувало

Нещодавно посол Ізраїлю в Україні дав інтерв'ю, в якому заявив, що попри історичні розбіжності Єрусалим підтримує Україну. Він мав на увазі діяльність українських націоналістів XX століття Степана Бандери, Романа Шухевича та Андрія Мельника.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила ізраїльського дипломата у "підтримці нацистів". Пропагандистка також не втрималася від розповсюдження фейків про Україну.

Реакція Ізраїлю

Речник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят заявив, що його країна не змінила політику та виступає проти героїзації осіб, які причетні до вбивств євреїв.

При цьому він наголосив, що жодна країна не повинна вказувати Ізраїлю, що робити.

"Жодна сторона не повинна читати лекції Ізраїлю, Міністерству закордонних справ Ізраїлю чи його дипломатам про важливість збереження пам'яті про Голокост або про війну зі спотворенням історії", - заявив Хаят.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні

Ізраїль від початку повномасштабного вторгнення Росії зайняв нейтральну позицію. Він відверто не підтримав Росії, але й надав Україні військову допомогу.

Україна закликала Єрусалим стати посередником для врегулювання війни, проте влада так і не дала остаточної відповіді.

Прем'єр Ізраїль Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна знаходиться в іншій ситуації, ніж держави Заходу. Тому Єрусалим не може надати зброю Україні.

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