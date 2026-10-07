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Загрози поширення чуми в Україні немає, - МЗС

15:51 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Загрози поширення чуми в Україні немає, - МЗС Фото: речний МЗС Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Через чуму в Росії сусідні з нею країни посилюють заходи на кордонах. Київ теж уважно стежить за ситуацією й уже оцінив, чи загрожує така небезпека Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого на брифінгу.

За його словами, українські компетентні органи та система охорони здоров'я уважно стежать за ситуацією в Росії. Станом на зараз жодних загроз для України не зафіксовано.

Водночас Київ звертає увагу на реакцію сусідніх з Росією країн. Через ситуацію вони посилюють заходи на кордонах.

Тихий також заявив, що російська влада повторює радянські практики приховування інформації. На його думку, Москва не здатна забезпечити належний рівень захисту від епідемій.

Нагадаємо, посольство США в Москві оприлюднило офіційне попередження через підозру на легеневу чуму в Іркутській області.

Американцям радять виїхати з Росії, а в дипмісії визнають, що можливості допомогти їм у країні обмежені.

Також, як повідомляло РБК-Україна, США направили Росії дипломатичну ноту через смерть співробітниці лабораторії чуми в Сибіру.

Вашингтон вимагає додаткової інформації, бо Москва розкрила дуже мало подробиць.

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