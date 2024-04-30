Загроза була перебільшена: українці разом з жителями світу оцінили боротьбу з COVID-19

Більшість українців (53%) вважають, що загроза від коронавірусу була перебільшена. Водночас 30% не згодні з такою думкою, 16% і згодні, і не згодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Gallup International.

Думка українців збігається з тим, як оцінюють COVID-19 у світі, де майже половина опитаних згодна з твердженням, що загроза коронавірусу була перебільшеною. Ще чверть дала невизначену відповідь "і згодні, і не згодні". Інші або не згодні, або не дали відповідь.

У США і Канаді майже однаковий відсоток згодних відносно не згодних з твердженням про перебільшення загрози.

Найбільший відсоток не згодних з цим твердженням спостерігається серед європейських країн: це Іспанія, Швеція, Велика Британія та Німеччина.

Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) - це щорічна традиція, започатковане та розроблене дослідження в 1977 році. Відтоді опитування проводиться щороку. У 2023 році проект проводився в 41 країні світу.

Всього було опитано 40 428 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано репрезентативну вибірку близько 1000. В Україні опитування проводила група "Рейтинг".