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Загроза була перебільшена: українці разом з жителями світу оцінили боротьбу з COVID-19

Україна, Вівторок 30 квітня 2024 14:09
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Загроза була перебільшена: українці разом з жителями світу оцінили боротьбу з COVID-19 Фото: пандемія COVID-19 не являла великої загрози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (53%) вважають, що загроза від коронавірусу була перебільшена. Водночас 30% не згодні з такою думкою, 16% і згодні, і не згодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Gallup International.

Думка українців збігається з тим, як оцінюють COVID-19 у світі, де майже половина опитаних згодна з твердженням, що загроза коронавірусу була перебільшеною. Ще чверть дала невизначену відповідь "і згодні, і не згодні". Інші або не згодні, або не дали відповідь.

У США і Канаді майже однаковий відсоток згодних відносно не згодних з твердженням про перебільшення загрози.

Найбільший відсоток не згодних з цим твердженням спостерігається серед європейських країн: це Іспанія, Швеція, Велика Британія та Німеччина.

Загроза була перебільшена: українці разом з жителями світу оцінили боротьбу з COVID-19

Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) - це щорічна традиція, започатковане та розроблене дослідження в 1977 році. Відтоді опитування проводиться щороку. У 2023 році проект проводився в 41 країні світу.

Всього було опитано 40 428 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано репрезентативну вибірку близько 1000. В Україні опитування проводила група "Рейтинг".

COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію COVID-19 у березні 2020 року. Тоді усі країни закрили кордони, а сотні мільйонів людей відправили на карантин. Заходи для боротьби COVID-19 коштували країнам трильйони доларів. За даними МВФ, світова економіка скоротилася на 3%. В Україні ВВП за 2020 рік впав на 3,8%.

Офіційно пандемія у світі вона тривала до травня 2023 року. В Україні вона закінчилася в один день - 24 лютого 2022 року, хоча деякі карантинні заходи було скасовано лише у 2023 році.

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