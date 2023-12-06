Загальний трафік всіх торговельних центрів Епіцентр за 20 років перевищив 2 млрд

За 20 років Епіцентр відвідало понад 2 млрд клієнтів. Середній трафік мережі майже в 19 разів більший за відвідуваність Ейфелевої вежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мережі з нагоди 20-річчя.

Як йдеться в повідомленні мережі, перший торговий об’єкт компанії на вул. Братиславській, 11 у Києві відкрився 6 грудня 2003 року.

Сьогодні ж загальна площа всіх ТЦ складає майже 2,2 млн кв. м (близько 308 футбольних полів), а проданого за 20 років кабелю вистачило б від Землі до Місяця.

Для будівництва торгових об’єктів компанія використала понад 200 000 тонн металоконструкцій, тоді як загальна вага металоконструкцій столичного мосту Патона у 20 разів менша - близько 10 000 тонн.

"На старті бізнесу Епіцентр був класичним будівельним гіпермаркетом з асортиментом близько 26 400 SKU, але на сьогодні трансформувався в мережу повноцінних торговельних центрів з пропозицією у 800 000 товарів та окремими магазинами формату shop in shop. Серед них близько 30 ексклюзивних для українського ринку концептів, в тому числі продуктовий Food Market, Intersport, Галереї Деко, Центр Меблів, Центр Техніки ЦеТе, дитячий магазин E.Pic, Садовий центр, зоомагазин Lapki, косметично-парфумерний бутик Mon Cheri, Аптека 100+ та багато інших", - зазначають в компанії.

Як підрахували в напрямку аналітики компанії, загальний трафік всіх торговельних центрів Епіцентр за час існування компанії склав 2,27 млрд, або понад 113 млн відвідувань на рік.

Крім того, з моменту створення відділу "ДЕКО" компанія продала 6,8 млн сковорідок, якими можна було б забезпечити кожного мешканця таких країн як Данія чи Фінляндія. А загальної площі реалізованої керамічної плитки, лінолеуму, ламінату та паркету вистачило б, щоб вкласти підлогою всі Мальдівські острови.

"Після появи в мережі департаменту побутової хімії Епіцентр продав 356 млн рулонів туалетного паперу, якого б вистачило, щоб 535 разів огорнути Землю навколо екватора. Починаючи з 2015 року, коли Епіцентр почав розвивати в Україні бренд Intersport, компанія стала одним з найбільших продавців спортивних товарів. Менш ніж за 8 років мережа продала майже 1,5 млн пар кросівок. Такою кількістю взуття можна було б 30 років забезпечувати всіх 50 тисяч учасників найпопулярнішого у світі Нью-Йоркського марафону. Також компанія продала близько 77 млн одиниць бутильованої води, якою можна було б заповнити 103 олімпійських басейна", - розповіли в компанії.

Варто зазначити, що на сьогодні до групи компаній Епіцентр входить не лише роздрібний бізнес, але й агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ «Осмолода» та логістичні потужності.

Серед активів групи також логістичні потужності загальною площею 172 000 кв. м та власний автопарк з більш ніж трьома тисячами одиниць транспорту. За час існування автомобілі компанії подолали майже 675 млн км, що в понад 30 разів більше за протяжність усіх автодоріг світу.

Для порівняння в американській корпорації Meta Platforms, яка об’єднує Facebook, Instagram і WhatsApp, працює 52 500 співробітників по всьому світу. Загальний штат персоналу групи компаній Епіцентр налічує 38 000 співробітників лише в Україні.

Прогнозна сума сплачених податків та обов'язкових платежів групи компаній Епіцентр за 2023 рік складе понад 7 млрд грн.

У наступні роки в роздрібній торгівлі Епіцентр планує збільшити свій бізнес щонайменше в 7 разів.