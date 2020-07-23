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Задолженность предприятий ТКЭ за распределение газа достигла 1 млрд гривен, - АГРУ

Киев, Четверг 23 июля 2020 17:20
Задолженность предприятий ТКЭ за распределение газа достигла 1 млрд гривен, - АГРУ
Денис Сенектутов (пресс-служба АГРУ)
Автор: Мария Тарарыева

Долговой кризис требует решения накануне отопительного сезона

Предприятия теплокоммунэнерго, производящие тепло и горячую воду для населения, с начала года задолжали за распределение газа 1 млрд гривен. Об этом на Ukrainian Gas Open сообщил председатель Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.

"В настоящее время, проблема расчетов теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий за потребленный ими природный газ для обеспечения нужд населения зашла в тупик. Хотя предприятия ТКЭ используют специальные счета", - отметил председатель АГРУ.

Долги ТКЭ возникли по причине неполной оплаты услуг населением, а так же из-за того, что тарифы не полностью покрывают расходы на производство тепловой энергии и ее транспортировки. По мнению главы АГРУ, следует рассмотреть возможность списания задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и принять меры по установлению таким предприятиям экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, чтобы обеспечить своевременность расчетов за распределение газа и сам газ таких предприятий в будущем.

"За десятки лет применения спецсчетов не существует ни одного успешного кейса решения проблем в сфере ЖКХ. Примеры предприятий ТКЭ, а также водоканалов показывают, что спецсчета гарантированно доводят такие предприятия до банкротства, в то же время вопрос долгов полностью не решается", - отметил Денис Сенектутов.

Сообщается, что суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ составляет около 37,2 млрд гривен. Также увеличиваются долги предприятий и за распределение газа. По мнению АГРУ, для решения проблемы долгов ТКЭ и ТЭЦ необходимо разработать механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для производства тепла для населения. Это позволит провести финансовое оздоровление ТКЭ, что необходимо для обеспечения населения теплом во время отопительного сезона 2020-2021.

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