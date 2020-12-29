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Задолженность клиентов "Черновцыгаза" составляет более 23 млн гривен

Черновцы, Вторник 29 декабря 2020 13:43
Задолженность клиентов "Черновцыгаза" составляет более 23 млн гривен
Газовая труба (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

По состоянию на конец декабря 8% клиентов АО "Черновцыгаз" ни разу в 2020 году не платили за распределение голубого топлива. Общая задолженность потребителей за услуги по доставке газа составляет более 21,3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С начала года около 15 тысяч клиентов "Черновцыгаза" ни разу не осуществляли оплату за доставку газа. Средства, которые потребители платят за доставку газа, "Черновцыгаз" направляет на обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы "104", содержание газораспределительных сетей и сооружений на них, модернизацию, капитальные и текущие ремонты, поддержание надлежащего давления в газораспределительной системе", - говорится в сообщении.

Долг за доставку газа, в соответствии с действующим законодательством, даже после ограничения услуг по распределению газа, может принудительно взыскиваться в судебном порядке, что приведет к дополнительным финансовым затратам для потребителя.

"При отсутствии реагирования потребителя на предупреждение, взыскание долга будет происходить в судебном порядке. При чем, кроме суммы долга, должник оплатит и судебные издержки. Поэтому в очередной раз обращаемся к нашим клиентам с просьбой рассчитаться с долгами до конца года и не допускать накопления задолженности", - рассказывает коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Голубченко.

"Черновцыгаз" призывает потребителей рассчитываться за услуги ежемесячно до 20 числа и пользоваться для оплаты онлайн сервисами, личным кабинетом на сайте 104.ua, мобильными приложениями 104 Mobile и 104 Mobile Light, а также чат-ботами 7104ua в Viber и Telegram.

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