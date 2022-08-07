ua ru
Пн, 08 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Задержанную российскую журналистку выслали из Косово

Новина українською →
Косово, Воскресенье 07 августа 2022 22:56
Задержанную российскую журналистку выслали из Косово Фото: министр внутренних дел Косово Джелял Швечл (facebook Джеляла Швечла)
Автор: Александр Мороз

Министерство внутренних дел частично признанного Косово выслало российскую журналистку Дарью Асламову, которую задержали за шпионаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра внутренних дел Джеляла Швечла.

"Как министр внутренних дел, в рамках моих законных полномочий… я объявил Дарью Асламову нежелательной в Республике Косово. Ее въезд на территорию Косово запрещен на пять лет. Любой, кто с определенными целями или директивами нарушает или пытается дестабилизировать нашу страну, без сомнений столкнется с силой законов Республики Косово", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о задержании Асламовой по подозрению в шпионаже. Эта журналистка работает на издание "Комсомольская правда".

По данным косовской стороны, она работает на разведку России, а работа журналистом является легендой. Также отметим, что Асламова пыталась попасть в страну спустя неделю после обострения конфликта с Сербией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Косово
NEWS
Зеленский: новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров
Зеленский: новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз