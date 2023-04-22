Заборона стягнення боргів за комуналку: переселенцям пояснили, як скористатися

Переселенці мають виконати умови, щоб скористатися забороною на стягнення боргів за комуналку, яку затвердив уряд України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У відомстві нагадали, що Кабмін учора заборонив стягувати борги з людей, які були змушені залишити своє житло та евакуювалися із зони бойових дій чи окупації до більш безпечних регіонів.

Споживачі повинні будуть надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їхню відсутність у будинку.

"Це насамперед довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий притулок в іноземній державі або документи щодо роботи, лікування, навчання, проходження військової служби", - зазначають у Мінреінтеграції.