Заборона на переміщення транспорту може спричинити зупинку економіки, - економіст

Норма закону про мобілізацію, яка забороняє бізнесу переміщувати автотранспорт в іншу область без відмітки з ТЦК, може спричинити зупинку підприємств, а тому має бути обов’язково узгоджена з бізнесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету економістів України Андрія Новака.

"З одного боку, є об’єктивні потреби ЗСУ у великій кількості транспортних засобів. Але з іншого боку - не можна допускати зупинки цивільної економіки, тому що саме з цивільної економіки фінансується економіка війни, яка є повністю, стовідсотково інвестиційною і дотаційною якраз зі сторони цивільної економіки. Тому треба шукати баланс між потребами фронту і потребами цивільними", - наголосив Новак.

Він підкреслив, що транспортна логістика - це у тому числі і критична інфраструктура, а також забезпечення продуктами населення, товарами першої необхідності, і не тільки.

"Не можна, щоб влада приймала одноосібно рішення, так, як вона вважає. Консультації з бізнесом обов’язкові! Лише спільне вироблення компромісного рішення здійснить можливість взагалі його реалізації. Тому що якщо все буде йти всупереч лише інтересам бізнесу, то просто зупиняться підприємства, будуть техніку ховати і не здійснювати свою діяльність. А це зупинка цивільної економіки, і неможливість фінансування воєнної економіки", - резюмував Новак.

Нагадаємо, згідно з новим законом про посилення мобілізації, громадяни та бізнес більше не зможуть вільно розпоряджатися автомобілями, що перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування (ТЦК), та переміщувати їх за межі області.

Закон передбачає, що ТЦК отримають дані від МВС стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов’язку.

Крім того, для керівників підприємств введуть частковий наряд на передачу транспортних засобів.