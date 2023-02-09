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Юніорки збірної України в повному складі пропустили біатлонну гонку: курйозна причина

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Хаанья, Четвер 09 лютого 2023 14:55
Юніорки збірної України в повному складі пропустили біатлонну гонку: курйозна причина Фото: Юніорський Кубок IBU не позбавлений курйозів (slovenia.info)
Автор: Антон Федорців

Збірна України з біатлону вимушено пропустила спринт серед дівчат на етапі Юніорського Кубка IBU в естонській Хааньї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

"Синьо-жовта" команда пропустила першу гонку фінального етапу сезону 2022/23 через логістичні проблеми. Українські юніорки не стартували в змаганнях через відсутність зброї.

У спринті повинні були виступити 6 українок. Валерія Шейгас, Юлія Городна, Дарина Чалик, Олена Городна, Ксенія Приходько та Марія Голоборода були готові змагатися і навіть отримали стартові номери. Однак, польські прикордонники не пропустили вчасно гвинтівки біатлоністок.

"Ніби у нашому міністерстві запитували у Польщі, вони сказали спочатку, коли готували документи, що для транзиту через Польщу не треба, достатньо естонського дозволу. А вже на митниці вийшло, що треба, і дві доби стояли на кордоні, поки польський дозвіл зробили. Зброя вже приїхала", – заявив тренер Микола Зоц.

Позмагатися за найвищі місця українки зможуть у п'ятницю, 10 лютого. Тоді в Хааньї відбудуться ще дві спринтерські гонки серед дівчат і хлопців. У першій найкращим серед українців став Віталій Мандзин (8-ме місце).

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