Юнацька збірна України вдруге поспіль оформила безгольову нічию на Євро-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат Європи U-19, група A, 2-й тур

Норвегія – Україна – 0:0

Із перших хвилин ініціативою заволоділи скандинави. На 4-й хвилині Крапивцов ногою перевів у стійку постріл Кілена, а згодом Аустбе відправив м'яч над поперечиною. Далі голкіпер "синьо-жовтих" впорався з ударом Гранаса в дальній кут.

Норвезька збірна продовжила шукати підходи до володінь Крапивцова. Оборона українців не завжди встигала зупинити випади суперників, тож довелося вдатися до тактики фолів. Коли ж ні редути України U-19, ні воротар не могли зупинити норвежців, то втручався фарт, як-от в епізоді з ударом Кілена в стійку.

Зі стартом другої половини гра заспокоїлася. Фактично гострі моменти почали виникати лише у фінальні 15 хвилин. Спершу Ващенко пробив поруч із дев'яткою, а потім Михавко зі штрафного поцілив у стінку. У відповідь Гонстад із перспективної позиції не влучив у рамку головою.

Зрештою, цифри на табло не змінилися. Юнацька збірна України вдруге розписала нульову нічию і зберегла шанси на вихід у плей-офф. У фінальному турі групового етапу "синьо-жовті" 21 липня зустрінуться з Італією U-19.