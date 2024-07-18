ua en ru
Чт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Юнацька збірна України вдруге поспіль оформила безгольову нічию на Євро-2024

Белфаст, Четвер 18 липня 2024 19:25
UA EN RU
Юнацька збірна України вдруге поспіль оформила безгольову нічию на Євро-2024 Фото: "Синьо-жовті" зуміли уникнути поразки (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Збірна України U-19 звела внічию матч групового етапу чемпіонату Європи проти однолітків із Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи U-19, група A, 2-й тур

Норвегія – Україна – 0:0

Із перших хвилин ініціативою заволоділи скандинави. На 4-й хвилині Крапивцов ногою перевів у стійку постріл Кілена, а згодом Аустбе відправив м'яч над поперечиною. Далі голкіпер "синьо-жовтих" впорався з ударом Гранаса в дальній кут.

Норвезька збірна продовжила шукати підходи до володінь Крапивцова. Оборона українців не завжди встигала зупинити випади суперників, тож довелося вдатися до тактики фолів. Коли ж ні редути України U-19, ні воротар не могли зупинити норвежців, то втручався фарт, як-от в епізоді з ударом Кілена в стійку.

Зі стартом другої половини гра заспокоїлася. Фактично гострі моменти почали виникати лише у фінальні 15 хвилин. Спершу Ващенко пробив поруч із дев'яткою, а потім Михавко зі штрафного поцілив у стінку. У відповідь Гонстад із перспективної позиції не влучив у рамку головою.

Зрештою, цифри на табло не змінилися. Юнацька збірна України вдруге розписала нульову нічию і зберегла шанси на вихід у плей-офф. У фінальному турі групового етапу "синьо-жовті" 21 липня зустрінуться з Італією U-19.

До слова, національна збірна України втратила позицію в рейтингу ФІФА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024 Збірна України
NEWS
Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією
Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ Україна: Українська нація стає старшою, бо багато молоді виїхало
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Ярно Хабіхт, ВООЗ Україна: Українська нація стає старшою, бо багато молоді виїхало