"Юкі" не допомогли рідні стіни, форвард "Бостона" встряг у зарубу з канадцем: бійки вечора НХЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

У столиці Канади під завісу першого періоду навкулачки зійшлися капітан "Оттави" Брейді Ткачук і оборонець "Вінніпега" Бренден Діллон. Американець канадсько-українського походження якраз отримав 2 хвилини штрафу за неправильну атаку суперника.

Зігнати злість "юкі", однак, вдалося хіба частково. Діллон виявився готовим до спарингу та уник кількох випадів Ткачука. Потім же ветеран "Джетс" перейшов у контратаку – збив шолом нападника "Сенаторз" і натягнув джерсі на голову, щоб знерухомити.

Інтенсивнішим став двобій у штаті Массачусетс. Там з'ясувати взаємини після ігрового епізоду вирішили форвард "Брюїнз" Трент Фредерік і вінгер "Монреаля" Джош Андерсон. Спершу вони поштовхалися і впали на лід за воротами.

Обидва піднялися, поскидали геть краги та почали несамовито лупцювати один одного. Удари Андерсона виявилися трохи акцентованішими. Як наслідок, Фредерік опинився на колінах, а рефері зупинили двобій. Обом забіякам виписали 5-хвилинні штрафи.