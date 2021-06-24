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В ЮАР пропали два брата с украденными биткоинами на сумму 3,6 млрд долларов

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ЮАР, Четверг 24 июня 2021 03:00
В ЮАР пропали два брата с украденными биткоинами на сумму 3,6 млрд долларов Фото: биткоины со счетов Africrypt в ЮАР вывели и провели через крупные майнинг-пулы(pexels)
Автор: Даша Харченко

Два брата, основавшие криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt в ЮАР, исчезли. Вместе с ними пропали 69 тысяч биткоинов пользователей платформы на сумму 3,6 млрд долларов.

Об этом сообщил Bloomberg.

В апреле старший из братьев и глава компании Амир Каджи сообщил, что компанию взломали. Он попросил клиентов не обращаться к юристам и властям, заявив, что это замедлит процесс возврата утраченных средств.

Однако инвесторы обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys. По информации юристов, сотрудники компании потеряли доступ к программно-аппаратной платформе за неделю до предполагаемой атаки.

Hanekom Attorneys не удалось выяснить, где находятся братья. Юристы установили, что биткоины со счетов Africrypt в ЮАР вывели и провели через крупные майнинг-пулы, после чего криптовалюту стало невозможно отследить.

Братья Каджи запустили Africrypt в 2019 году.

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