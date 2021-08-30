В ЮАР нашли новый штамм COVID: подозревают, что он заразнее и устойчив к иммунитету

Впервые вариант C.1.2 обнаружили в мае в двух провинциях ЮАР, когда в стране только начиналась новая волна коронавируса. Через месяц случаи этого штамма зарегистрировали в Англии и Китае, а в середине августа новый вариант уже циркулировал в семи из девяти провинций ЮАР, а также еще шести странах мира. Это, по мнению ученых, может свидетельствовать о его высокой заразности.

Кроме того, этот вариант имеет ряд мутаций, которые, как считают южноафриканские ученые, могут влиять на устойчивость коронавируса к иммунному ответу человеческого организма, то есть может снижать эффективность вакцин. Однако пока недостаточно данных для подтверждения этой теории.

В то же время Министерство здравоохранения Южной Африки уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения о том, что страна может столкнуться с новым штаммом коронавируса. Сейчас вариант C.1.2 составляет 2% от общего количества новых случаев.