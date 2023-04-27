Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених (перехоплення)
Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів. Росіяни у розмовах розповідають, як перерізають їм горло.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.
"Людину треба трохи зарізати. Але в мене це не вперше. Мені пох*й", - розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.
"Люди, які військовополонені… їх нам немає сенсу тримати. Ну, тому що всю інформацію з них випитуємо. Далі немає сенсу тримати. Ось їх треба утилізувати", - каже окупант.
Також він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. І уточнює, що "в нього таких випадків багато і робити це доводиться вночі".
Як повідомляється, чоловік на аудіо - Сучко Євген Юрійович з Новгородської області РФ. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у мережі оприлюднили відео з зізнаннями найманців із ПВК "Вагнера", де вони розповідають про масові вбивства українських дітей. В Офісі президента вже відреагували й пообіцяли знайти кожного вбивцю.
Раніше ми писали про те, як військовий РФ розповів, що він розстріляв неозброєних бійців ЗСУ та зафільмував це на відео.
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