Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених (перехоплення)

Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів. Росіяни у розмовах розповідають, як перерізають їм горло.

"Людину треба трохи зарізати. Але в мене це не вперше. Мені пох*й", - розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.

"Люди, які військовополонені… їх нам немає сенсу тримати. Ну, тому що всю інформацію з них випитуємо. Далі немає сенсу тримати. Ось їх треба утилізувати", - каже окупант.

Також він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. І уточнює, що "в нього таких випадків багато і робити це доводиться вночі".

Як повідомляється, чоловік на аудіо - Сучко Євген Юрійович з Новгородської області РФ. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.