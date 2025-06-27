"Я був у списку на знищення": Філатов про нові деталі справи Фаріон

Мер Дніпра Борис Філатов публічно звернувся до голови МВС Ігоря Клименка. Приводом стало те, що у телефоні підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон знайшли досьє на низку посадовців, в тому числі і на нього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook .

"Увечері 26 червня в багатьох українських ЗМІ зʼявилася новина про те, що під час засідання Шевченківського районного суду Львова, де розглядається кримінальне провадження відносно підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, було зʼясовано, що в хмарному сховищі телефону ймовірного злочинця Зінченка є записи про знаходження там PDF-файлів із досьє не лише на загиблу, а й ще на низку людей", - написав Філатов.

На думку мера Дніпра, це може свідчити про те, що був складений певний список громадян України, котрі підлягали фізичному знищенню.

"І, як виявилося, до цього переліку внесено також і мене. Після отримання даної інформації, котра сколихнула суспільство, я, проаналізувавши її, а також інші дані, вирішив звернутися до Вас, як до керівника МВС України - аби викласти деякі загальновідомі факти та отримати від вас відповідний коментар", - звернувся він до Клименка.

Звернення Філатова не безпідставне. За його словами, зранку 13 березня троє невідомих осіб, які були одягнені в робочу форму компанії ДТЕК та використовували автомобіль Volkswagen д/н АР3524ІВ із підробленими державними номерними знаками, незаконно встановили камеру відеоспостереження біля його офіційного офісу.

"Зауважу, що приміщення цього офісу розташоване у безпосередній близькості до мого приватного будинку, де мешкаю я та члени моєї родини. 19 березня про факт незаконного встановлення камери відеоспостереження було повідомлено уповноважених осіб МВС України. Утім, донині жодної реакції на те немає. Проте саме зараз - завдяки оприлюдненій напередодні у ЗМІ інформації про перебіг вказаного судового засідання - мені стало достеменно зрозуміло, з якою метою це тоді робилося", - продовжує він.

Крім того, Філатов нагадав, що 1 траавня український громадський діяч Сергій Стерненко, досьє на якого, за даними Філатова, так само містилося у телефоні Зінченка, заявив, що відносно нього було скоєно замах. Тоді він отримав вогнепальне поранення, а особа яка це здійснила, була затримана на місці скоєння злочину.

"Аналізуючи вищевказані події, неможливо дійти до іншого висновку, крім як про те, що всі зазначені події повʼязані між собою. І після оприлюднення інформації щодо наявності низки досьє відносно відомих осіб, цей висновок є очевидним. Основним завданням правоохоронних органів є захист законності та правопорядку, дотримання прав та свобод людини і громадянина, боротьба зі злочинністю, а також запобігання та профілактика правопорушень. Опікуватися цим, на підставі закону, повинні особи, які перебувають на службі", - констатував він.

У зв’язку із зазначеним, на підставі ст.ст. 1, 4, 7, 19 Закону України "Про звернення громадян" Філатов звернувся до Клименка надати інформацію про те, чому він, як громадянин України та міський голова мільйонного прифронтового міста, не був попереджений працівниками МВС України про наявність відносно нього досьє у Зінченка.

"Чому цього не сталося ані після отримання данної інформації під час проведення досудового розслідування, ані після замаху на Сергія Стерненка, котрий також був фігурантом у цьому досьє, що безпосередньо несло потенційну загрозу можливого посягання на моє життя? Чому я повинен дізнаватись вищевказану інформацію від журналістів, які були присутні під час судового засідання, а не від представників правоохоронних органів, до чиїх обовʼязків входять профілактика та запобігання злочинам?" - додає він.