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World Steel Dynamics вкладывает в развитие экспертизы украинского ГМК

Новости » Экономика    18.12.2018 - 10:40
World Steel Dynamics вкладывает в развитие экспертизы украинского ГМК
Фото: Филипп Энглин (gmk.center)

World Steel Dynamics и "ГМК-Центр" развивают информсервис для металлургического сектора

Консалтингово-аналитическая компаная в металлургической отрасли World Steel Dynamics совместно "ГМК-Центром" развивает информационный сервис для металлургического сектора Украины и Восточной Европы. Об этом заявил CEO World Steel Dynamics Филипп Энглин на презентации исследования "Металлургия: глобальные тренды и вызовы для Украины", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ГМК Центра".

"Мы хотим сделать свой вклад в развитие отрасли информационных сервисов для металлургического рынка. Мы готовы делиться своим опытом и интеллектуальными наработками. Объединив усилия с "ГМК-Центром", мы создадим новую информационную платформу с качественной аналитической информацией", – отметил Энглин.

По его словам, Украина, Россия, Западная и Восточная Европа – это очень важные регионы для мировой сталелитейной индустрии. Здесь сосредоточена значительная производственная база и влиятельные игроки.

"World Steel Dynamics очень рады партнерству с "ГМК-Центром". Для нас это возможность получить представление о динамике металлургической отрасли в данном регионе", – резюмировал Энглин.

Директор "ГМК-Центра" Станислав Зинченко поблагодарил CEO World Steel Dynamics за поддержку в развитии нового аналитического центра: за технологии, стандарты и экспертизу, которые нарабатывались десятилетиями.

20 ноября информационно-аналитический центр "ГМК-Центр" запустил одноименный медиапортал, который освещает актуальные события и ключевые вызовы металлургии и промышленности в Украине и мире.

14 декабря "ГМК-Центр" представил результаты своего исследования "Металлургия: глобальные тренды и вызовы для Украины". Это первая из серии отраслевых встреч, которые организовал центр.

Тренды в мировой металлургии и вызовы для украинского ГМК обсуждали ключевые спикеры, среди которых: президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, глава комитета Верховной рады по промышленной политике и предпринимательству Виктор Галасюк, народный депутат Владимир Гусак, вице-президент группы DCH Александра Ярославского Елена Деревянко, председатель Профсоюза горняков Михаил Волынец, руководитель Центра политического анализа Владимир Головко, заместитель директора департамента стратегического развития и планирования "Укрзализныци" Александр Карначев, координатор логистического комитета Европейской бизнес-ассоциации Ярина Скороход, генеральный директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко, директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк.

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