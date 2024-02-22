WhiteBIT відкрив продаж квитків на домашній матч зіброної України з футболу за крипту

Криптовалютна біржа WhiteBIT, що є офіційним партнером української збірної з футболу, повідомила про можливість купівлі квитків на матч у польському Вроцлаві 26 березня за криптовалюту раніше офіційного старту продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як відомо, 26 березня збірна України з футболу проведе один із найочікуваніших матчів останніх років. "Жовто-сині" вийдуть на поле проти переможця матчу Ізраїль - Ісландія, що відбудеться напередодні.

Криптовалютна біржа WhiteBIT вже вкотре долучається до підтримки партнерів та забезпечує продаж ексклюзивних квитків за криптовалюту за декілька днів до офіційного старту продажу.

Крім того, як зазначають в компанії, усі хто придбає квитки за криптовалюту в період з 22 лютого до 15 березня 2024 року, автоматично візьмуть участь у розіграші 20 VIP-білетів на матч у Вроцлаві та 20 футболок збірної України. Більше деталей розіграшу.

Українські шанувальники вже встигли оцінити такий досвід купівлі перед домашніми матчами Україна-Мальта, Україна-Англія та Україна-Італія, адже це гарна можливість отримати доступ на матч із будь-якої точки світу раніше за всіх та надати українській збірній теплу підтримку й домашню атмосферу.

Придбати квитки за криптовалюту на два дні раніше можна зa допомогою Whitepay - спеціального технічного рішення від WhiteBIT для приймання цифрових платежів: https://bit.ly/4bJ5lEZ.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 цифрових активів та 10 державних валют.

WhiteBIT разом із Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта. Компанія також співпрацює з Києво-Могилянською академією, МЗС України. Є партнером збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспорт".