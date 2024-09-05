WhiteBIT святкує місяць від запуску майнінг-пулу: 0% комісії за користування WhitePool у вересні

Новий продукт криптобіржі WhiteBIT, платформа WhitePool, відзначає перший місяць роботи та вражає досягненнями. Платформа здобула понад 200 блоків, видобуваючи щонайменше 2-3 блоки на день. Система винагороди FPPS забезпечує майнерам щоденний прибуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

З нагоди місяця від запуску 2 вересня WhitePool розпочинає нову акцію, що дозволить всім майнерам користуватися платформою без комісії протягом усього вересня. Акція не має додаткових умов — достатньо лише приєднатися до пулу, щоб отримати 0% комісію в період з 2 по 30 вересня.

З моменту запуску WhitePool став одним із найбільших майнінг-пулів, забезпечених екосистемою централізованої криптобіржі. Для професійних майнерів платформа пропонує безпеку, інтуїтивний інтерфейс та можливість довгострокових інвестицій за допомогою інших продуктів екосистеми WhiteBIT. Від самого початку WhitePool увійшов до топ 15 майнінг-пулів світу і продовжує розвиватися.

Щоб користуватися знижкою на використання WhitePool у вересні, потрібно:

бути зареєстрованим на платформі WhiteBIT та пройти верифікацію особи (KYC);

створити майнінг-акаунт у WhitePool;

підʼєднати хоча б одну одиницю майнінг-обладнання до WhitePool.

Користувачі, що виконають ці умови, автоматично отримають VIP-статус у WhitePool та 100% знижку на комісію за використання майнінг-пулом до 30 вересня. Кількість переможців не обмежена, а знижка буде нарахована автоматично протягом доби після підключення обладнання.

Майнінг-пули стають вигідною альтернативою самостійному майнінгу, оскільки об'єднують ресурси багатьох майнерів, що збільшує шанси на знаходження блоку та отримання винагороди.

Навіть майнери з обмеженими ресурсами можуть регулярно отримувати прибуток. WhitePool пропонує систему FPPS (Full Pay-Per-Share), яка забезпечує стабільний щоденний дохід, виплачуючи фіксовану суму за кожну частку роботи, незалежно від того, чи був знайдений блок. Крім того, WhitePool підтримує алгоритм SHA256 і забезпечує виплату винагород на Основний баланс криптобіржі WhiteBIT без комісії. Платформа також надає цілодобову підтримку різними мовами.

Завдяки інноваційним підходам та вигідним умовам, WhitePool впевнено зміцнює свою позицію серед провідних майнінг-платформ, надаючи майнерам надійні та зручні інструменти для видобутку криптовалют і стабільного доходу.