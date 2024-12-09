WhiteBIT стала першою біржею, яка досягла найвищого рівня криптовалютної безпеки

WhiteBIT досягла важливого етапу, ставши першою криптовалютною біржею у світі, яка отримала сертифікацію Cryptocurrency Security Standard (CCSS) Level 3. Ця сертифікація, розроблена CryptoCurrency Certification Consortium (C4), є новим еталоном у сфері безпеки криптовалютних платформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Це досягнення ставить WhiteBIT в один ряд з першокласними платформами, визнаними за найвищий рівень безпеки.

CCSS - це галузевий стандарт безпеки, розроблений для забезпечення надійного захисту криптовалютних систем. Він доповнює існуючі системи безпеки ICT, такі як ISO 27001 та PCI DSS, вводячи конкретні рекомендації щодо найкращих практик захисту криптовалют.

Стандарт включає три рівні сертифікації, причому рівень 3 є найвищим і вимагає застосування передових заходів безпеки, таких як гаманці з декількома підписами, контроль доступу, планування аварійного відновлення, а також ретельне тестування на проникнення та детальний аудит чутливих процесів, таких як політика сенсибілізації даних.

Успішна сертифікація WhiteBIT була проведена компанією Hacken - провідною фірмою з кібербезпеки, акредитованою C4 для проведення аудиту організацій на відповідність стандарту CCSS. Аудитор провів ретельну перевірку інфраструктури безпеки WhiteBIT після 3 років підготовки.

Аудит, що тривав 2,5 місяці, включав поглиблену перевірку холодних і гарячих гаманців, десятки годин інтерв'ю з персоналом WhiteBIT і надання понад 100 артефактів, що детально описують політики, процедури та протоколи безпеки біржі. Підсумковий 97-сторінковий звіт відображає ретельне тестування та сотні запитань, що були поставлені протягом усього процесу, забезпечуючи повну відповідність суворим вимогам CCSS 3 рівня.

"Ця сертифікація є доказом нашої прихильності до захисту активів користувачів біржі", - говорить Володимир Носов, власник і CEO WhiteBIT.

За його словами, у галузі, де довіру потрібно завойовувати щодня, компанія дотримується суворих протоколів безпеки, які встановлюють нові стандарти досконалості.

"Наша мета - не просто впроваджувати інновації, але й гарантувати, що ці досягнення будуються на безпечному фундаменті. Сертифікація CCSS підкреслює нашу відданість створенню більш безпечного досвіду для нашої глобальної бази користувачів, яка налічує понад 5,5 мільйонів", - додав він..

Сертифікат CCSS надає користувачам WhiteBIT значні переваги:

Підвищена безпека. CCSS забезпечує надійний захист коштів і приватних ключів користувачів, мінімізуючи ризики злому або крадіжки за допомогою передових технологій, таких як гаманці з мультипідписом;

Зниження ризиків. Стандарт зменшує ймовірність людських помилок і гарантує, що тільки авторизований персонал може отримати доступ до конфіденційних систем, захищаючи активи користувачів;

Готовність до надзвичайних ситуацій. WhiteBIT має системи відновлення для захисту активів користувачів під час непередбачуваних подій, створюючи більш безпечну торгівлю.

"Пишаємося успішним завершенням CCSS аудиту для WhiteBIT! Цей проєкт - зразок ефективного поєднання експертності, рішучості та прагнення досягти нових вершин у web3 безпеці. Це не лише крок уперед для компанії, але й внесок у майбутнє фреймворків web3 галузі. Дякуємо за довіру та впевненість у важливості імплементування сучасних безпекових рішень!", - Дмитро Ясманович, керівник комплаєнс сервісу Hacken.

Для WhiteBIT це досягнення відповідає загальній стратегії компанії, спрямованій на сприяння масовому впровадженню через довіру та прозорість. Раніше в цьому році компанія також досягла успіху, отримавши найвищий рівень сертифікації PCI DSS для захисту платіжних даних - ще одне свідчення її прихильності до комплексних заходів захисту.