WhiteBIT совместно с МИД Украины открыли call-центр для помощи украинцам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз WhiteBIT .

Сейчас каждый, у кого есть вопросы к специалистам Министерства иностранных дел, может позвонить по номеру +38 (044) 224-57-20. От конца июня сall-центр МИД работает круглосуточно (в тестовом режиме).

"Мы понимаем, как важно оказывать исчерпывающую информационную поддержку гражданам, которые были вынуждены покинуть Украину или собираются это сделать. Время тяжелых испытаний объединил бизнес, государство, граждан общей целью, и наша компания хочет предоставить всю возможную помощь и украинцам и украинскому государству. Для этого у WhiteBIT есть необходимые ресурсы и значительный технологический потенциал", - заявил CEO криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов.

Запуск call-центра стал возможным благодаря ресурсной поддержке WhiteBIT. В то же время МИД обеспечило специальное обучение операторов, работающих с обращениями граждан. Сейчас они имеют все необходимые компетенции для предоставления украинцам качественных информационных услуг.

Вопросы, с которыми обращаются в call-центр, касаются обеспечения прав граждан и законных интересов за рубежом, условий пребывания в разных странах мира (социальные и медицинские услуги, условия трудоустройства, таможенные правила) и тому подобное. Примерно 40% звонков поступает с территории Украины. Остальные - со всех уголков мира, от Польши до Бразилии. С начала работы в сall-центр МИД поступило около 2500 запросов граждан.

Напомним, в апреле криптобиржа WhiteBIT и Министерство иностранных дел Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Согласно документу представители компании обязались помочь с оснащением мобильных групп МИД, обеспечить ресурсами для запуска и круглосуточной работы call-центра МИД, предоставить возможность безбарьерного доступа к консульским услугам гражданам с нарушениями слуха. Сейчас почти все договоренности получили практическое воплощение.

WhiteBIT - крупнейшая критовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500+ участников.