WhiteBIT надасть голоси закритим пам’ятникам Києва

10—12 листопада три київських пам’ятники стануть місцем для мистецького перформансу " Примарна поезія" від іспанського художника Пабло Вальбуени. Подію презентує одна з найбільших європейських криптобірж з українським корінням - WhiteBIT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення WhiteBIT .

Закриті захисними спорудами Володимир Великий, Григорій Сковорода та Богдан Хмельницький стануть "полотном" для світлового шоу та віршів українських поетів. Цей проект - наступний етап виставки, що працювала в тимчасовому культурному просторі "Модуль тимчасовості" (МОТ).

Першу концепцію Пабло Вальбуена презентував у межах виставки МОТ, де показав відеосимуляцію на основі панорамного знімання ірпінського "кладовища автомобілів".

Під час своєї подорожі до України на відкриття простору Пабло також відвідав деокуповані місця Київщини в пошуках правильної локації для майбутнього перформансу.

"Примарна поезія [Київ] повертає пам’ятники, захищені від війни, до життя у публічному просторі Києва. Щоб уникнути руйнування через російську агресію, монументи оточені мішками з піском, дерев’яними панелями та риштованням. Ці конструкції призначені для безпеки пам’ятників і культурних символів, які вони презентують, але водночас вони ховають їх від очей публіки, ніби величезні домовини", - описує митець.

Цей проект тимчасово "оживляє" закриті пам’ятники: вони підсвічуватимуться спеціальними приладами з пульсуючим ефектом й озвучуватимуться голосами одинадцяти українських поетів, що записали близько сорока власних віршів. Роботу зі збору поезій курував український поет, перекладач та літературознавець Остап Сливинський.

"Для нас надважливо підтримати українську культуру, адже без мистецтва немає майбутнього. Ми виступали співорганізаторами “Модуля тимчасовості” й саме там мали за честь познайомитися з Пабло. Так народився новий проєкт, що випливає з попереднього - "Примарна поезія". Сподіваємося, що цей перфоманс стане знаковим у житті столиці. Великий бізнес не може жити окремо від суспільства, тому ми прагнемо брати участь у найрізноманітніших проявах його життя: освіті, культурі, військовій і гуманітарній допомозі", - зазначив Володимир Носов, засновник і СЕО криптобіржі WhiteBIT, що презентує подію.

Побачити перформанс можна буде 10—12 листопада в Києві з 17:00 до 23:00 на трьох локаціях: пам’ятник Володимирові Великому в парку "Володимирська гірка", пам’ятник Богданові Хмельницькому на Софійській площі та пам’ятник Григорію Сковороді на Контрактовій площі.

Нагадаємо, тимчасовий культурний простір "Модуль тимчасовості" працював на Контрактовій площі, а згодом вирушив у тур Україною, зібравши понад 56 500 відвідувачів.

В основі простору - виставка сучасного мистецтва від 28 митців з 10 країн, що представляють роботи на тему "тимчасовості" - раптовості, невизначеності, крихкості часу. Відвідати простір тепер можна онлайн - за підтримки WhiteBIT повну копію МОТ і всі експонати перенесли в метавсесвіт, доступний з будь-якої точки світу.

WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. Компанія була заснована ще у 2018 році. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 цифрових активів та 10 державних валют.

WhiteBIT разом з Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проект з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта.