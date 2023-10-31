WhiteBIT анонсував ранній продаж квитків на матч Україна - Італія за криптовалюту

Вболівальники національної збірної України з футболу можуть отримати ранній доступ до квитків на матч Україна-Італія, який відбудеться 20 листопада, придбавши їх за криптовалюту на два дні раніше офіційного старту продажу. Таку можливість надає офіційний криптопартнер збірної - біржа WhiteBIT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Вже втретє WhiteBIT оголошують про можливість продажу ексклюзивних квитків на домашні матчі української збірної, які зараз проходять за кордоном.

Вболівальники вже встигли оцінити зручність такої купівлі білетів на матчі Україна-Мальта та Україна-Англія та подарувати збірній по-справжньому домашню підтримку на стадіонах Європи.

Матч Україна-Італія в Німеччині не стане винятком. Це кінцевий і вирішальний поєдинок групового раунду кваліфікації Євро-2024 для національної збірної України.

Придбати квитки за криптовалюту на два дні раніше можна зa допомогою Whitepay - спеціального технічного рішення від WhiteBIT для приймання цифрових платежів. Посилання на купівлю тут: https://bit.ly/47c33er.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.

WhiteBIT разом з Національним університетом "Києво-Могилянська академія" та Міністерством цифрової трансформації створює освітні продукти для отримання вичерпних та фахових знань про блокчейн технології, співпрацює з МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона", "Трабзонспор" та "Металіст 1925", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.