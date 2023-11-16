WhiteBIT 5 років: одна з найбільших криптобірж Європи з українським корінням відзначає п’ятиріччя

19 листопада 2023 року криптобіржа WhiteBIT святкує п’ятий день народження успішної роботи в індустрії та показує приклад того, як зі стартапу стати однією з найбільших криптобірж Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

З 35 до понад 425 мільйонів у всьому світі — так збільшилася кількість верифікованих користувачів криптовалюти у період з 2018 по 2023 рік.

В компанії зазначають, що одна з головних причин такого росту — початок масового впровадження криптовалют у поєднанні зі стрімким розвитком спеціалізованих платформ, які надають якісні сервіси зі взаємодії з цифровими активами. Криптобіржа WhiteBIT — одна з таких.

Аби відсвяткувати п’яту річницю разом зі своїм ком’юніті, WhiteBIT проводить святкові акції для чинних та нових користувачів. Ознайомитися з інформацією про акції можна на офіційній платформі компанії.

За 5 років WhiteBIT вдалося реалізувати низку продуктів та проєктів, які не лише задовольняють потреби сучасного користувача, а й підлаштовуються під умови часу.

Так, у 2019 зʼявилися перші торгові пари з гривнею, а зараз на біржі представлено 10 національних валют та понад 350 торгових пар. Окрім цього фіатний шлюз біржі дає змогу обирати серед безлічі методів поповнення та зняття національних валют, до яких входить SEPA, Checkout, Payunicard та інші.

Також за 5 років торговий інструментарій WhiteBIT значно розширився та зараз охоплює низку продуктів, а саме:

Спотова торгівля з використанням ордерів Market, Limit, Stop-Market, Stop-Limit, Multi-Limit.

Ф’ючерсна торгівля з кредитним плечем до 100х.

Маржинальна торгівля з кредитним плечем до 10х.

Зручний обмін крипто-крипто, фіат-крипто та навпаки, що дає змогу обмінювати будь-які активи, представлені на біржі, за декілька секунд.

Трейдингові турніри нового формату, який дає змогу трейдерам із різним досвідом брати участь у турнірах, що відповідають їхнім торговим навичкам.

Інструменти технічного аналізу графіків, інтеграція з сервісами алгоритмічної торгівлі, віджети, цінові сповіщення та багато інших інструментів, які набагато полегшують життя трейдера.

Зручність та адаптативність інтерфейсу та принципу роботи інструментів сприяли тому, що наразі WhiteBIT входить у п’ятірку криптобірж-лідерів за трафіком користувачів (понад 13 мільйонів станом на листопад 2023 року).

Біржа успішно реалізувала низку екосистемних проєктів, що розширюють спектр можливостей взаємодії з криптовалютою:

WhiteBIT Earn — єдина система, яка надає можливість отримати пасивний дохід від довгострокових інвестицій у цифрові активи.

WhiteBIT Launchpad — платформа, що дає змогу користувачам першими дізнаватися про нові перспективні криптопроєкти, голосувати за їх лістинг на біржі та брати участь у ранньому етапі продажі активів цих проектів

Цифрові Gift-картки — подарункові картки для отримання товарів у різноманітних магазинах та сервісах, яку можуть вигідно придбати за криптовалюту користувачі біржі WhiteBIT

VIP-програма — особливі умови для VIP-користувачів, які передбачають знижки до 100% на комісію, пріоритетна підтримка та персональний VIP-менеджер.

Зручний та багатофункціональний API для простого й зрозумілого використання інструментів платформи та заощадження часу.

WhiteBIT-коди — внутрішній інструмент платформи, що дає можливість здійснювати миттєві та безплатні перекази цифрових активів між гаманцями на біржі WhiteBIT.

Програми для інституціональних клієнтів та маркет-мейкерів.

Реферальна програма — система, завдяки якій користувачі біржі можуть запрошувати інших реєструватися на WhiteBIT через реферальне посилання. За це вони отримують до 50% від торгової комісії запрошених.

AML-перевірка — сервіс перевірки криптоадрес на причетність до незаконної діяльності, який сприяє більшій прозорості операцій та дає змогу користувачам упевнитися у "чистоті" коштів, з якими вони працюють.

За 5 років компанія зібрала навколо себе величезне ком’юніті активних користувачів з усього світу, які розділяють головні цінності та візію компанії та "задають рівень" новим ідеям з поширення якісних блокчейн-технологій.

Екосистема WhiteBIT:

Біржова монета WhiteBIT Coin (WBT), що входить у рейтинг 100 криптовалют з найвищою капіталізацією згідно з CoinGecko та надає низку переваг.

Блокчейн WB Network — блокчейн-мережа, побудована на алгоритмі консенсусу Proof-of-Authority (PoA).

Whitepay — SaaS-компанія, що займається рішеннями для приймання криптовалютних платежів і благодійності. За допомогою POS-терміналів та платформи офлайн-магазини та онлайн-бізнес можуть приймати платежі та пожертви в криптовалюті.

WhiteSwap — децентралізована біржа з великим вибором інструментів для завзятих користувачів криптовалют.

white.market — P2P-платформа для торгівлі скінами CS2.

WhiteEX — фізичні картки, за допомогою яких можна поповнити баланс на біржі WhiteBIT. Вони доступні в різних номіналах й активуються впродовж 5 хвилин.

Екосистема WB Soul — напрацювання у рамках WB Network, що дає змогу відтворювати цифрову особу користувача в блокчейні та характеризувати її відповідно до облікового запису на біржі WhiteBIT.

Не можна не згадати 2022 рік, коли на початку повномасштабного вторгнення в Україну WhiteBIT не лише вистояли кризу як бізнес завдяки своїм власним резервам та прозорій діяльності, а й надали спеціальні інструменти та можливості для допомоги українцям.

"Вже пʼять років ми на ділі доводимо, що передові технології мають бути частиною буденного життя не лише технологічної еліти, а кожної людини. Так, ми керуємося правилом — на впровадження того чи іншого проєкту дивитися в першу чергу очима майбутніх користувачів, аби досягти якомога кращої реалізації. Щодо планів на майбутнє усе досить просто — покращувати чинні продукти, модифікувати їх згідно із запитами користувачів та за тим же принципом створювати нові, революційні проекти та сервіси. Наступні пів десятиліття супроводжуватимуться безліччю новин від нас", — коментує засновник та СЕО WhiteBIT, Володимир Носов.

Нагадаємо, WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют.

Разом з Міністерством цифрової трансформації компанія створила "Освітній проект з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта.

Також компанія співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія", МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.