ru ua
Пн, 06 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В WhatsApp появилась новая функция

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 17:10
В WhatsApp появилась новая функция Фото: В WhatsApp появилась новая функция (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В мессенджере WhatsApp сегодня появилась новая функция. А именно исчезающие сообщения в чатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение владельца компании Facebook Марка Цукерберга.

По его словам, сообщения смогут исчезать по умолчанию через сутки, 7 дней и 90 дней.

"Сегодня мы внедряем новую опцию исчезновения сообщений в WhatsApp, и вы сможете сделать так, чтобы все новые чаты исчезали по умолчанию через 24 часа, 7 дней или 90 дней. Не все сообщения должны оставаться навсегда", - написал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
WhatsApp
NEWS
Правила карантина в Украине изменили: полный список ограничений
Правила карантина в Украине изменили: полный список ограничений
DAILY
Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти