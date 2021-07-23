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Взяли таблетки у людей в масках: дети нелегальных мигрантов доставлены в Литве в реанимацию

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Литва, Пятница 23 июля 2021 09:38
Взяли таблетки у людей в масках: дети нелегальных мигрантов доставлены в Литве в реанимацию Фото: дети мигрантов из Беларуси попали в Литве в реанимацию после таблеток у людей в масках (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Двое несовершеннолетних мигрантов, пытавшихся вместе со взрослыми незаконно попасть в Литву, доставили в реанимацию. Им стало плохо после таблеток, которые якобы им дали люди в масках в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы.

Инцидент произошел после того, как группа нелегалов была задержана литовскими пограничниками. По предварительным данным, это 11 граждан Ирака и 4 чеченцы. После чего они были отправлены на погранзаставу.

"Всех иностранцев доставили на заставу. На заставе взрослые мигранты сообщили, что их дети плохо себя чувствуют. Дети были вялыми, не могли общаться. Пограничники вызвали скорую. Врачи увезли детей в реанимацию",- говорится в сообщении.

Сейчас состояние детей оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Однако родители несовершеннолетних сообщили, что им также дали одну таблетку "на будущее", которую мигранты передали врачам для установления ее содержания.

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