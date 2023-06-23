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Вживати заборонено. У Херсоні попередили про очищення води в одному з районів

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Херсон, П'ятниця 23 червня 2023 15:11
Вживати заборонено. У Херсоні попередили про очищення води в одному з районів Фото: у Херсоні почнуть проводити очищення води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В одному з районів Херсона завтра, 24 червня, почнуть очищувати водопровідні мережі. У зв'язку з цим вживати воду з-під кранів заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Завтра у мікрорайоні Корабел, який постраждав від підриву окупантами Каховської ГЕС, почнуть проводити дезінфекцію води. Тому воду можна буде використовувати лише як технічну для господарських потреб, наприклад, для прибирання приміщень.

"Пити та використовувати для приготування їжі - заборонено! Через високий вміст дезінфекційної речовини це небезпечно для вашого здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Для дезінфекції будуть використовувати гіпохлорит натрію. Процес будуть контролювати фахівці.

При цьому голова міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко повідомив, що на території мікрорайону Острів теж відновлять водопостачання, але мережі будуть очищувати.

За його словами, споживати воду з-під кранів жителі постраждалих районів Херсона зможуть приблизно за тиждень.

Ситуація у Херсоні

Нагадаємо, що після підриву росіянами Каховської ГЕС Херсон та частину населених пунктів області затопило. Рівень води піднявся на декілька метрів. Наразі вода майже відступила, рятувальники та комунальні служби продовжують боротися з наслідками катастрофи, які спричинили окупанти.

При цьому російські війська продовжують обстрілювати Херсон та область. Зокрема, окупанти вдарили по комунальному транспортному підприємству. Внаслідок атаки двоє осіб загинули, четверо були поранені.

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Херсон Херсонська область Водопостачання
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