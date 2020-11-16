Выплаты вкладчикам банков-банкротов превысили 90 млрд гривен

Фото: гривны (пресс-служба НБУ)

Выплаты выросли из-за банкротства банка "Аркада"

В октябре 2020 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков в пределах 200 тысяч гривен составили 155,5 млн гривен. По состоянию на 1 ноября 2020 года общая сумма выплат достигла 90 087,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФО).

По состоянию на 1 ноября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банки. На начало ноября 2020 года продолжается ликвидация 48 неплатежеспособных банков, ликвидациа 48 банков завершена.

Общая сумма средств, аккумулированных фондом на 1 ноября 2020 года, составила 15 777,1 млн грн. От регулярного сбора в фонд в январе-октябре 2020 года поступило 4 065,6 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 октября 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 567,4 млрд грн. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 39,3% вкладов, что составляет 222,8 млрд грн.

Напомним, Национальный банк Украины 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных, а 26 августа в банке была введена временная администрация. Более 90% вкладчиков банка получат свои деньги в полном объеме. Это более 5000 человек, их вклады составляют менее чем гарантированная государством сумма 200 тысяч гривен. Всего Фонд гарантирования выплатит таким вкладчикам 285 млн гривен.