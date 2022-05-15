ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Выносят все: в российских магазинах после начала войны участились кражи

Новина українською →
Москва, Воскресенье 15 мая 2022 10:56
Выносят все: в российских магазинах после начала войны участились кражи Фото: русские начали больше воровать в своих магазинах (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

На территории России в феврале-апреле 2022 года резко выросло количество краж в магазинах. Средняя сумма украденных товаров составила 1,5 тыс. рублей около, что на 25% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные сотрудничающего с ретейлерами разработчика системы распознавания лиц NTechLab, которого цитирует "РБК".

В топ-5 категорий, которые в феврале-апреле этого года чаще всего привлекали жителей России, вошли кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%).

Трендом стало хищение товаров на кассах самообслуживания. Количество участников подобных махинаций за анализируемый период выросло на 34%, констатирует NTechLab.

В продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой, отмечает NTechLab. Количество таких преступлений увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"Сейчас выносят все, воруют чаще и больше", - согласен топ-менеджер одного из крупнейших продовольственных ретейлеров. В компании, для борьбы с кражами усиливают охрану, настраивают системы видеонаблюдения и ставят замки на дорогие товары, как в "традиционных" категориях (дорогостоящий алкоголь или икра), так и на избранную косметику и предметы бытовой химии.

"Как только экономика начинает немного сдавать, учащаются случаи воровства", - подтверждает управляющий делами группы "Спортмастер" Сергей Агибалов. В его сети чаще всего пытаются похитить продукцию дорогих западных брендов: "видимо, раз уж рисковать, то рисковать по полной".

Отметим, официальный уровень инфляции на территории РФ в мае ускорился до 18%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС