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Интервью

На выборах в Раду БПП заняла бы седьмое место, - опрос

НовостиПолитика    26.06.2018 - 13:22
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Лидирует "Батькивщина" с 17%, при этом у президентской БПП всего 7,4% поддержки

Если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье, на них победила бы "Батькивщина". Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической группой "Рейтинг" 14-24 июня этого года.

За партию Тимошенко готовы проголосовать 17% тех, кто намерен прийти на выборы и определился. Второе место делят "Оппозиционный блок", "Гражданская позиция" и партия "Слуга народа" актера Владимира Зеленского. У них почти 10,5%.

Также в парламент проходят "За жизнь" (9,6%), Радикальная партия (8,2%) и "Самопомич" (5,1%). У президентской "БПП "Солидарность" 7,4% поддержки и предпоследнее, седьмое место в перечне политсил, которые попадают в Раду.

Что касается кандидатов в президенты, то симпатии украинцев распределились так: на первом месте Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 15,9% опрошенных. Далее идут Анатолий Гриценко (11,7%), Юрий Бойко (10,5%), Владимир Зеленский (9,3%), Святослав Вакарчук (8,6%). У действующего президента Петра Порошенко, как и у Олега Ляшко, 8,6% поддержки и седьмое место.

В то же время 76% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Наиболее критически респонденты оценивают борьбу с коррупцией (80% недовольных) и медицинскую реформу (75%).

 

Исследование проводилось среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.

Напомним, согласно данным предыдущего исследования группы "Рейтинг", партия "Слуга народа" Владимира Зеленского опередила бы на выборах президентскую "БПП "Солидарность", набрав 6%.

Украинцы еще не определились с фаворитом среди кандидатов в президенты, - опрос
Теги публикации: опрос, выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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