Введення європейського екомита СВАМ може викликати занепад стратегічних галузей економіки, - експерт

Європейське екологічне мито СВАМ, яке вже починає діяти в ЄС, є частиною інтеграції України в європейський і світовий простір. Але зважаючи на кризовий стан нашої економіки, його запровадження не може бути одномоментним, тому держава має працювати над тим, щоб донести це до наших партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента Українського союзу промисловців та підприємців Анатолія Кінаха.

"СВАМ для нас - дуже серйозний іспит. У тому числі іспит на нашу спроможність вести переговори, переконувати наших партнерів, у даному випадку ЄС, що стандарти і регламенти не можуть бути одномоментно введені в економіку, яка знаходиться в дуже кризовому стані. Ці вимоги повинні бути адаптовані до реальних умов, і на цій основі мають формуватися у тому числі відповідні перехідні періоди", - наголосив експерт.

Він попередив, що якщо СВАМ буде запроваджено для України одномоментно, ми ризикуємо втратити і зовнішні ринки, і деякі базові галузі.

"Наш гірничо-металургійний комплекс знаходиться в дуже кризовому стані і втратив багато виробничих активів через повномасштабну війну. Необхідність імпортувати коксівне вугілля також збільшує собівартість нашої продукції, і вона стає неконкурентоздатною", - пояснив Кінах.

Експерт наголосив, що держава має розробляти державні цільові програми, мета яких – збереження і розвиток галузей, які мають стратегічно важливе значення не тільки з точки зору притоку валюти, яка нам необхідна, але й для відновлення держави.

"Для того, щоб відновити мільйони квадратних метрів житла, транспортну та енергетичну інфраструктуру, необхідні величезні обсяги металопродукції. І якщо ми втратимо цю галузь, то ми будемо просто змушені в черговий раз імпортувати ту продукцію, яку ми можемо виробляти самі. І це необхідно в комплексі доводити до наших європейських партнерів", - резюмував Кінах.

Раніше генеральний директор "Центру Екології та Розвитку Нових технологій" Владислав Антипов заявив, що запровадження європейського екологічного мита СВАМ для України це не тільки втрата мільярдів ВВП, але й взагалі питання виживання українських експортних галузей, зокрема металургії. Тому маємо наполягати на відстроченні запровадження для України цього мита, використовуючи пункт про форс-мажор.