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Введение российских миротворцев на Донбасс не обсуждается, - Арестович

Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 18:21
Введение российских миротворцев на Донбасс не обсуждается, - Арестович
Фото: Алексей Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: РБК-Украина

Вопрос введения российских миротворцев на Донбасс по примеру Нагорного Карабаха не обсуждается. А такие слухи распространяются, чтобы посеять панику в Украине.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

По его словам, никто не рассматривает такой вариант "даже в качестве шутки".

"Это информационное сопровождение, россияне вбрасывают разные версии, чтобы посеять панику среди народа Украины, который, скажем так, не совсем умеет противостоять информационной агрессии и очень быстро реагирует на любую "зраду". Эта "зрада" делается специально, чтобы оказывать давление на население. И чтобы оппозиция давила на членов делегации и на президента Украины", - заявил Арестович.

Напомним, ранее глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что введение российских миротворцев на Донбасс было бы абсурдом, поскольку "агрессор стал бы миротворцем".

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы не хотела бы прибегать к такому инструменту как введение миротворцев на Донбасс.

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