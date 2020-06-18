Введение квот на импорт серной кислоты было необоснованным, - "Укрметаллургпром"

Фото: "Укрметаллургпром" (из открытых источников)

Президента призвали вмешаться в ситуацию и способствовать отмене квот на импорт серной кислоты

Квоты на импорт серной кислоты должны быть отменены, их внедрение было необоснованным.

Об этом говорится в обращении "Укрметаллургпрома" к президенту Владимира Зеленского.

В обращении отмечается, что квоты на импорт серной кислоты были введены в сентябре 2018 года с целью защиты отечественного производителя, при этом украинские производители этого ресурса уверяли, что смогут удовлетворить потребности отечественной промышленности в серной кислоте. Однако в действительности этого не произошло.

"Почти сразу после введения ограничительных мер, украинские производители серной кислоты начали пренебрегать своими обязательствами перед потребителями, практически бойкотируя своевременные и в полном объеме поставки серной кислоты. При этом, все без исключения украинские серные производители отдали этот вопрос на откуп посредникам, которые сразу начали повышать цены, вводить новые, более жесткие формы расчетов, а также постоянно нарушали сроки поставок", - отмечается в обращении.

Авторы обращения сообщили, что ситуация с поставками серной кислоты значительно ухудшилась после аварии на крупнейшем производителе ресурса в Украине ПАО "Сумыхимпром", в результате чего возник серьезный дефицит ресурса на рынке. При этом украинские потребители не имеют возможности компенсировать этот дефицит путем поставки продукции извне через квоты на импорт.

"Уже сегодня коксохимические и металлургические предприятия, большинство из которых является образующими и единственными источниками поступления средств в местные бюджеты, а также ключевыми налогоплательщиками в общегосударственном масштабе, и которые и без того едва удерживаются на грани приостановки производственной деятельности, почувствовали острую нехватку серной кислоты. Это, в свою очередь, уже в ближайшее время может привести к дальнейшему снижению производства и, как следствие, вынужденному сокращению рабочих мест, вывода из строя сложного оборудования и экологической катастрофы", - добавили авторы обращения.

Напомним, с 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стал якобы защита отечественного производителя.

В результате введения ограничений цены на серную кислоту без об'исключения предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках в отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет - купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недостаточного обеспечения предприятий-потребителей критически важной для них сырьем, а также создание условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были построены вокруг государственных предприятий-производителей серной кислоты.

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Автор: РБК-Украина