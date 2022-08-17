Вучич заявил о мирных намерениях Сербии на фоне конфликта с Косово

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что Сербия нейтральная в военном отношении страна и ее солдаты не вторгались в Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вучича в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сербия является нейтральной в военном отношении страной и останется таковой. Наша история непростая, но мы хотим укреплять сотрудничество с KFOR (контингентом НАТО в Косово - ред.) и НАТО и избегать эскалации конфликта", - подчеркнул президент.

По словам Вучича, сербская армия и полиция ни разу не переходила административную границу с Косово. Он подчеркнул, что все подобные обвинения в адрес Сербии являются ложью.

"Я благодарен НАТО за то, что они, в отличие от других, не лгут. Нам не нужны чужие базы, мы хотим обезопасить свое небо, землю и мир, и именно так мы будем вести себя в будущем", - заявил президент.

Он отметил, что для разрешения конфликта между Сербией и Косово необходим рациональный подход. По его мнению, Приштина и Белград должны начать диалог и найти компромисс.

Более детально о конфликте Сербии и Косово можете узнать в видео РБК-Украина.