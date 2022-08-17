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Вучич заявил о мирных намерениях Сербии на фоне конфликта с Косово

Новина українською →
Среда 17 августа 2022 17:56
Вучич заявил о мирных намерениях Сербии на фоне конфликта с Косово Фото: Александр Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что Сербия нейтральная в военном отношении страна и ее солдаты не вторгались в Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вучича в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сербия является нейтральной в военном отношении страной и останется таковой. Наша история непростая, но мы хотим укреплять сотрудничество с KFOR (контингентом НАТО в Косово - ред.) и НАТО и избегать эскалации конфликта", - подчеркнул президент.

По словам Вучича, сербская армия и полиция ни разу не переходила административную границу с Косово. Он подчеркнул, что все подобные обвинения в адрес Сербии являются ложью.

"Я благодарен НАТО за то, что они, в отличие от других, не лгут. Нам не нужны чужие базы, мы хотим обезопасить свое небо, землю и мир, и именно так мы будем вести себя в будущем", - заявил президент.

Он отметил, что для разрешения конфликта между Сербией и Косово необходим рациональный подход. По его мнению, Приштина и Белград должны начать диалог и найти компромисс.

Более детально о конфликте Сербии и Косово можете узнать в видео РБК-Украина.

Напомним, ранее стало известно, что 31 июля 2022 года на границе Сербии и Косово были слышны звуки стрельбы и сирены.

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Сербия Косово НАТО
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