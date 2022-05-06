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Втягивают в конфликт. Президент Болгарии выступил против оказания Украине военной помощи

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София, Пятница 06 мая 2022 11:31
Втягивают в конфликт. Президент Болгарии выступил против оказания Украине военной помощи Фото: президент Болгарии Румен Радев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Болгарии Румен Радев выступил против предоставления Украине военно-технической помощи. Он считает, что таким образом страну втягивают в конфликт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БГНЕС.

Политик раскритиковал депутатов Народного собрания, которые поддерживают предоставление Украине помощи. По его словам, таким образом парламентарии насаждают милитаристские настроения.

"Люди, которые решают оказать Украине военную помощь, должны думать в первую очередь о безопасности болгарских граждан", - заявил он.

Напомним, ранее парламент Болгарии утвердил решение об оказании Украине военной помощи и ремонте украинской военной техники.

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