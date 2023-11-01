Втрати РФ понад 300 тисяч солдатів та збільшення виробництва зброї в Україні: новини за 31 жовтня
Втрати Росії у війні в Україні з початку вторгнення становить 300 810 військових. А міністр оборони Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін обговорили збільшення виробництва зброї для фронту.
РБК-Україна зібрало головні новини за 30 жовтня.
Війна Росії проти України: останні новини
- Аналітики ISW відзначають, що українські військові просунулися у районі Бахмута Донецької області, а також на півдні Запорізької області.
- Аналітики Інституту вивчення війни відзначають, що російські війська в атаках під Авдіївкою використовують загони піхоти "Шторм-Z", які в середньому втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу за кілька днів.
- У розвідці Британії вважають, що призначення нового командувача окупантами на Херсонському напрямку генерал-полковника Михайла Теплинського свідчить про посилення тиску на угруповання загарбників на півдні з боку ЗСУ.
- Українські захисники знищили російську самохідну реактивну установку для розмінування УР-77 "Метеорит" на Авдіївському напрямку.
Втрати РФ в Україні перевищили 300 тисяч військових
Втрати Росії у війні в Україні на вівторок, 31 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 300 810 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 РСЗВ та 25 артсистем.
Зброї буде більше. Умєров обговорив з Камишіним збільшення виробництва
Глава Міноборои Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін обговорили збільшення виробництва зброї для фронту та співпрацю з іноземними партнерами.
"Зброї буде більше!", - наголосив глава Міноборони.
Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією щодо загрози перекриття кордону
"Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам", - наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Зустріч з Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) запланована на 31 жовтня. Ключова мета - напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.
У Мінсоцполітики хочуть замінити соцвиплати особам з інвалідністю: про що йде мова
Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович вважає, що замість соціальних виплат важливіше забезпечити економічну самостійність осіб з інвалідністю. На її думку, якщо людина пройшла якісну реабілітацію, то куди краще допомогти їй із супроводом та облаштувати конкретне робоче місце саме з урахуванням потреб.
Зеленський провів важливу і тривалу Ставку
Як повідомив президент Володимир Зеленський, у Міжнародний день Чорного моря йшлося саме про безпеку саме в цьому регіоні.
"Безперешкодна робота "зернового коридору". Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту", - написав Зеленський.
На Ставці були доповіді: командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка, командувача Повітряних сил Олещука, головкома Залужного та командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля. А також міністрів Умєрова та Камишіна.
Лукашенко вимагає від Росії компенсації: що не поділили диктатори
Як заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, Мінськ вимагає від Москви виплатили компенсації через введення Білоруської АЕС (БелАЕС) в експлуатацію в більш пізній термін, ніж планувалося. Причина тому - запит російської сторони.
Він також додав, що Росія запропонувала як компенсацію продаж ядерного палива "як для своїх станцій" та п'ятирічну гарантію на основні вузли.
В ООН визнали, що Росія відповідальна за ракетний удар по Грозі Харківської області
Моніторингова місія ООН підтвердила, що ракетний удар по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня, який забрав життя 59 людей, був завданий військами РФ навмисно.
У звіті йдеться, що не було жодних ознак присутності військовослужбовців або будь-яких інших легітимних військових цілей в кафе або поруч з ним під час атаки.
У Вінницькій області оголосили надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А
У Вінницькій області спалах гепатиту А був визначений як надзвичайна ситуація природного характеру на регіональному рівні. Посилюються протиепідемічні заходи та вводяться обмеження.
ЄК представить пропозиції щодо 12 пакету санкцій проти РФ наступного тижня, - журналіст
"Пропозиція щодо наступного пакету санкцій ЄС проти Росії (12-й пакет) буде представлена наступного тижня. Значну частину пакету складають заходи щодо боротьби з обходом обмежень, товари подвійного призначення та заборона на російські алмази", - написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Зеленський запропонував Раді розірвати консульську угоду з РФ
Відповідний законопроект про припинення дії консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією з'явився на сайті парламенту. Наразі його текст ще не опублікували.
Ізраїль вперше застосував позаатмосферну систему ПРО Arrow 3
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), ймовірно, вперше успішно застосувала позаатмосферну систему протиракетної оборони Arrow 3 під час ракетного удару з боку Ємену.
Чи змінюватимуть комендантську годину в Києві: що каже Кличко
"Зміни зараз у комендантській годині не передбачаються. Обов'язково, якщо будуть зміни, ми інформуватимемо мешканців, обов'язково попереджатимемо про якісь зміни. На сьогоднішній день такої інформації у нас немає", - заявив мер Віталій Кличко.
У США озвучили терміни навчання українських пілотів на F-16
За словами представника Пентагону генерала Патріка Райдера, підготовка українських пілотів F-16 може тривати від 5 до 9 місяців.
Райдер уточнив, що терміни закінчення тренувань будуть залежати від індивідуальних навичок пілотів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.