Втрати РФ понад 300 тисяч солдатів та збільшення виробництва зброї в Україні: новини за 31 жовтня

Втрати Росії у війні в Україні з початку вторгнення становить 300 810 військових. А міністр оборони Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін обговорили збільшення виробництва зброї для фронту.

Війна Росії проти України: останні новини

Втрати РФ в Україні перевищили 300 тисяч військових

Втрати Росії у війні в Україні на вівторок, 31 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 300 810 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 РСЗВ та 25 артсистем.

Зброї буде більше. Умєров обговорив з Камишіним збільшення виробництва

Глава Міноборои Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін обговорили збільшення виробництва зброї для фронту та співпрацю з іноземними партнерами.

"Зброї буде більше!", - наголосив глава Міноборони.

Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією щодо загрози перекриття кордону

"Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам", - наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Зустріч з Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) запланована на 31 жовтня. Ключова мета - напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.

У Мінсоцполітики хочуть замінити соцвиплати особам з інвалідністю: про що йде мова

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович вважає, що замість соціальних виплат важливіше забезпечити економічну самостійність осіб з інвалідністю. На її думку, якщо людина пройшла якісну реабілітацію, то куди краще допомогти їй із супроводом та облаштувати конкретне робоче місце саме з урахуванням потреб.

Зеленський провів важливу і тривалу Ставку

Як повідомив президент Володимир Зеленський, у Міжнародний день Чорного моря йшлося саме про безпеку саме в цьому регіоні.

"Безперешкодна робота "зернового коридору". Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту", - написав Зеленський.

На Ставці були доповіді: командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка, командувача Повітряних сил Олещука, головкома Залужного та командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля. А також міністрів Умєрова та Камишіна.

Лукашенко вимагає від Росії компенсації: що не поділили диктатори

Як заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, Мінськ вимагає від Москви виплатили компенсації через введення Білоруської АЕС (БелАЕС) в експлуатацію в більш пізній термін, ніж планувалося. Причина тому - запит російської сторони.

Він також додав, що Росія запропонувала як компенсацію продаж ядерного палива "як для своїх станцій" та п'ятирічну гарантію на основні вузли.

В ООН визнали, що Росія відповідальна за ракетний удар по Грозі Харківської області

Моніторингова місія ООН підтвердила, що ракетний удар по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня, який забрав життя 59 людей, був завданий військами РФ навмисно.

У звіті йдеться, що не було жодних ознак присутності військовослужбовців або будь-яких інших легітимних військових цілей в кафе або поруч з ним під час атаки.

У Вінницькій області оголосили надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А

У Вінницькій області спалах гепатиту А був визначений як надзвичайна ситуація природного характеру на регіональному рівні. Посилюються протиепідемічні заходи та вводяться обмеження.

ЄК представить пропозиції щодо 12 пакету санкцій проти РФ наступного тижня, - журналіст

"Пропозиція щодо наступного пакету санкцій ЄС проти Росії (12-й пакет) буде представлена наступного тижня. Значну частину пакету складають заходи щодо боротьби з обходом обмежень, товари подвійного призначення та заборона на російські алмази", - написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Зеленський запропонував Раді розірвати консульську угоду з РФ

Відповідний законопроект про припинення дії консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією з'явився на сайті парламенту. Наразі його текст ще не опублікували.

Ізраїль вперше застосував позаатмосферну систему ПРО Arrow 3

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), ймовірно, вперше успішно застосувала позаатмосферну систему протиракетної оборони Arrow 3 під час ракетного удару з боку Ємену.

Чи змінюватимуть комендантську годину в Києві: що каже Кличко

"Зміни зараз у комендантській годині не передбачаються. Обов'язково, якщо будуть зміни, ми інформуватимемо мешканців, обов'язково попереджатимемо про якісь зміни. На сьогоднішній день такої інформації у нас немає", - заявив мер Віталій Кличко.

У США озвучили терміни навчання українських пілотів на F-16

За словами представника Пентагону генерала Патріка Райдера, підготовка українських пілотів F-16 може тривати від 5 до 9 місяців.

Райдер уточнив, що терміни закінчення тренувань будуть залежати від індивідуальних навичок пілотів.