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Втрата російських баз у Сирії вплине на здатність РФ діяти в Африці, - ISW

Понеділок 09 грудня 2024 04:39
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Втрата російських баз у Сирії вплине на здатність РФ діяти в Африці, - ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада Росія може втратити свої військові бази, розташовані в Сирії. Якщо це станеться, для Кремля можуть бути серйозні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ІSW).

Росія використовувала свою військово-морську базу в Тартусі для проектування сили в Середземному морі. Таким чином, за допомогою неї Москва загрожувала південному флангу НАТО і пов'язувала свої чорноморські активи із Середземним морем.

Аналітики вважають, що втрата російських баз у Сирії, ймовірно, порушить російську логістику, її зусилля щодо поповнення запасів та ротацію Африканського корпусу. Особливо будуть ослаблені операції Росії та проектування сили в Лівії та країнах Африки на південь від Сахари.

У свою чергу Росія могла б спробувати використати свою присутність у Лівії та Судані як альтернативу, але відсутність офіційних угод з цими країнами і недостатня інфраструктура роблять їх неадекватними замінами.

В ISW додали, що крах режиму Асада та нездатність Росії зберегти режим також завдадуть шкоди глобальному іміджу РФ як надійного союзника. Це, у свою чергу, загрожує її впливу на африканських автократів, яких Російська Федерація прагне підтримати, і загрожує її ширшій геополітичній меті позиціонувати себе як світову наддержаву.

Зазначимо, у цьому ж звіті аналітики дійшли висновку, що швидке падіння режиму Асада є стратегічною і політичною поразкою Москви.

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