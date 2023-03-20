ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У вторгненні РФ в Україну брала участь бригада, яка причетна до збиття малазійського "Боїнга"

Новость на русском →
Понеділок 20 березня 2023 19:20
У вторгненні РФ в Україну брала участь бригада, яка причетна до збиття малазійського "Боїнга" Фото: зенітно-ракетний комплекс "Бук" (opk.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У повномасштабному вторгненні Росії в Україну брала участь 53 зенітна ракетна бригада з Курська. Їй належав комплекс "Бук", з якого у 2014 році в небі над Донбасом збили пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Public Radio.

Як повідомляється, військові із цієї бригади протягом 2022 року перебували у Харківській області. Після деокупації у вересня майже всього регіону українські війська отримали доступ до деяких документів, залишених росіянами.

В одному з документів перераховані військові частини, які діяли в Ізюмі. На одній зі сторінок була інформація про 53 бригаду. У документі вказано командира підрозділу, його телефон та позивний "Волдай", а також адресу штабу.

"Я можу підтвердити, що ми маємо інформацію про те, що протягом деякого часу вони перебували в Ізюмському районі", - повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

Журналісти показали документ аналітику американського Інституту вивчення війни (ISW) Джорджу Барросу, який заявив, що папір виглядає справжнім. Окрім того, ця інформація збігається з даними з відкритих джерел про те, де міг знаходитись підрозділ.

Журналісти також відвідали склад кондитерської компанії в Ізюмі, де, як стверджується, був штаб 53-ї зенітної ракетної бригади. За словами волонтера, який допомагає у відновленні району після окупації, він чув і бачив, як з околиць заводу запускали зенітні ракети, коли область перебувала під контролем російських військових.

Зазначимо, саме 53-й зенітній ракетній бригаді належав комплекс "Бук", з якого, як встановила міжнародна слідча група, в небі над Донбасом було збито малазійський пасажирський літак Boeing 777, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру 17 липня 2014 року. У результаті катастрофи загинули всі 298 пасажирів, які знаходилися на борту.

За даними слідства, "Бук" прибув на територію окупованої Донецької області у ніч перед катастрофою літака і незабаром після запуску ракети було відправлено назад. Ракету запустили із району села Первомайське.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окружний суд Гааги 17 листопада минулого року виніс вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МН17 Крушение Boeing 777 Війна Росії проти України
NEWS
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон