ВСУ получили 15 автомобилей для фронта при поддержке Favbet Foundation

С начала войны при поддержке фонда Favbet Foundation Вооруженные Силы Украины получили уже 15 автомобилей для выполнения боевых заданий на передовой.

"За все время войны при поддержке Фонда на фронт переданы 15 автомобилей. Мы стали автомобильными "доками" - сейчас от получения запроса до передачи авто на передовую проходит от недели до трех. Это очень быстро, учитывая, что редко когда все обходится без сюрпризов", - рассказал Ковальчук.

По его словам, после того как автомобиль доставлен в Украину, он проходит ТО, ремонтируется точечно при необходимости, красится.

"Честно говоря, даже не знаю, кто больше радуется тому, что машина доставлена, мы или бойцы. Каждое авто - это спасенные жизни, и мы это точно знаем - парни присылают фото, пишут сообщения. Благодаря одному из внедорожников бойцам удалось подбить два вражеских БТР. Благодаря другому -вывезти раненых из-под обстрела. Такие истории еще раз доказывают: все, что мы делаем, - не зря. Каждая такая история - высшая награда для каждого из нас", - отметил член наблюдательного совета Favbet Foundation.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии. В целом компания Favbet и фонд Favbet Foundation помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.