ВСУ отбили вражеские штурмы на Донбассе. Враг обстреливает города, - сводка Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о вражеских штурмах городов на Донбассе, которые отражают украинские защитники, и проинформировали об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на начало 44-х суток войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Войска РФ продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины. Основные усилия оккупанты продолжают сосредоточиваться на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе Изюма, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении.

На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск.

На Харьковском направлении войска РФ продолжают блокировать Харьков. Для недопущения продвижения ВСУ оккупанты ставят минно-взрывные заграждения.

Во временно занятом врагом Изюме "ДНРовцы" выполняют функции местной "полиции", требуют документы на осмотр, проводят обыски жителей города и в их домах.

Подразделения оккупационных войск сосредоточивают усилия на взятии под контроль Попасной, Рубежного и установлении контроля за Мариуполем.

Также противник продолжает вести штурмовые действия по большинству направлений, не перестает наносить авиаудары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением РСЗО. Такая деятельность зафиксирована в районах Кременной, Северодонецка, Новотошковского, Попасной, Новозвановки, Сухой Балки, Новоселовки Второй, Степного, Троицкого, Новобахмутовки, Марьинки и Солодкого.

"В районах населенных пунктов Рубежное, Попасное, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имели", - рассказали в Генштабе.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки наши военные отбили 7 атак врага, уничтожили 4 танка, 2 артиллерийские системы, 10 единиц бронированной и 11 автомобильной техники противника. Украинская авиация продолжала наносить удары по местам скопления войск РФ.