ВСУ били по базам россиян в Херсонской области: какие потери у врага

Украинские военные рассказали, что удалось уничтожить на Херсонском направлении 5 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" полковника Владислава Назарова .

Назаров сообщил, куда именно удалось нанести удары украинским военным:

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении российского склада с ракетами С-300 для бомбардировки Харькова.

Также, ранее украинским военным в Херсонской области удалось сбить вражеский беспилотник.

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