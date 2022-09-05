ВСУ били по базам россиян в Херсонской области: какие потери у врага
Фото: ВСУ били по базам россиян в Херсонской области: какие потери у врага (Getty Images)
Украинские военные рассказали, что удалось уничтожить на Херсонском направлении 5 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" полковника Владислава Назарова.
Назаров сообщил, куда именно удалось нанести удары украинским военным:
- Удар по базе оккупантов в Херсонском районе;
- Уничтожение скопления техники в районе Новой Каховки;
- В базирование россиян в районе Раденск - Большие Копани на левом берегу Днепра;
- В Снигиревке попадание в состав боекомплекта.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении российского склада с ракетами С-300 для бомбардировки Харькова.
Также, ранее украинским военным в Херсонской области удалось сбить вражеский беспилотник.
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