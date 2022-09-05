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ВСУ били по базам россиян в Херсонской области: какие потери у врага

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Украина, Понедельник 05 сентября 2022 22:48
ВСУ били по базам россиян в Херсонской области: какие потери у врага Фото: ВСУ били по базам россиян в Херсонской области: какие потери у врага (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные рассказали, что удалось уничтожить на Херсонском направлении 5 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" полковника Владислава Назарова.

Назаров сообщил, куда именно удалось нанести удары украинским военным:

  • Удар по базе оккупантов в Херсонском районе;
  • Уничтожение скопления техники в районе Новой Каховки;
  • В базирование россиян в районе Раденск - Большие Копани на левом берегу Днепра;
  • В Снигиревке попадание в состав боекомплекта.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении российского склада с ракетами С-300 для бомбардировки Харькова.

Также, ранее украинским военным в Херсонской области удалось сбить вражеский беспилотник.

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