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Встречу Зеленского и Путина готовы провести в Иерусалиме, - посол Израиля

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Москва, Среда 20 апреля 2022 11:50
Встречу Зеленского и Путина готовы провести в Иерусалиме, - посол Израиля Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Израиле подтвердили готовность провести в Иерусалиме встречу президента Украины и РФ Владимира Путина. Там также заговорили о вероятности встреч делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но опять же они (Путин и Зеленский - ред.) должны принять соответствующее решение", - сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Он также отметил, что Израиль счел бы за "большую честь" проведение возможных переговоров президентов РФ и Украины на территории его страны.

"Делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме, как это было в Стамбуле", - добавил посол.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Такое предложение он сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

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