Встреча Кулебы и Лаврова начнется в 10:00. Названы ключевые требования Украины

Встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова должна начаться в 10:00. Украинская сторона уже обозначила свои ключевые требования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко.

По его словам, на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу украинский министр обозначил три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на трехсторонней встрече уже с участием Лаврова:

немедленное прекращение огня

улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах

вывод российских войск с территории Украины

"Встреча должна начаться в 10:00 по киевскому времени", - добавил Николенко.