ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Встреча Кулебы и Лаврова начнется в 10:00. Названы ключевые требования Украины

Новина українською →
Анталья, Четверг 10 марта 2022 09:51
Встреча Кулебы и Лаврова начнется в 10:00. Названы ключевые требования Украины Фото: Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова должна начаться в 10:00. Украинская сторона уже обозначила свои ключевые требования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко.

По его словам, на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу украинский министр обозначил три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на трехсторонней встрече уже с участием Лаврова:

  • немедленное прекращение огня
  • улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах
  • вывод российских войск с территории Украины

"Встреча должна начаться в 10:00 по киевскому времени", - добавил Николенко.

Напомним, ранее Кулеба также рассказал, чего ждет от встречи с Лавровым.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Дмитрий Кулеба Лавров Анталья Война России против Украины
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины