Встреча Кулебы и Лаврова начнется в 10:00. Названы ключевые требования Украины
Фото: Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова должна начаться в 10:00. Украинская сторона уже обозначила свои ключевые требования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко.
По его словам, на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу украинский министр обозначил три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на трехсторонней встрече уже с участием Лаврова:
- немедленное прекращение огня
- улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах
- вывод российских войск с территории Украины
"Встреча должна начаться в 10:00 по киевскому времени", - добавил Николенко.
Напомним, ранее Кулеба также рассказал, чего ждет от встречи с Лавровым.
Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.